"Giallorossi per il sociale", iniziativa benefica a Bologna

"Giallorossi per il sociale" è il titolo dell'evento promosso dal Catanzaro Club 'Massimo Palanca' di Bologna, in programma nella città felsinea per giovedì 26 giugno. L'iniziativa, a carattere benefico e di sensibilizzazione, coincide con il via ufficiale alla campagna di tesseramento e di sostegno al club di tifosi dell'Us Catanzaro e di sostegno alla squadra per la stagione 2025-2026. "Si tratterà - spiegano i dirigenti del club - di una serata speciale che unisce sport, beneficenza e convivialità. Oltre al tesseramento, è prevista infatti una cena al prezzo di 17 euro, la cui parte del ricavato sarà devoluta a sostegno dell'Associazione Insuperabili, una Scuola calcio dedicata a persone con disabilità, promossa proprio dal mitico 'goleador del corner' Massimo Palanca e guidata dall'ex capitano della Juventus Giorgio Chiellini. Durante la serata sarà anche possibile acquistare i prodotti ufficiali del club, per portare i colori giallorossi sempre con sé". "Il Catanzaro Club Massimo Palanca - aggiungono i dirigenti del sodalizio - riparte con entusiasmo e passione per il quarto anno consecutivo e si conferma punto di riferimento per i tifosi giallorossi in Emilia-Romagna, il club rinnova il proprio impegno con nuove iniziative, ancora una volta all'insegna della solidarietà e del senso di appartenenza. E invitiamo tutti quanti condividiono la nostra passione a diventare parte di una storia che continua a emozionare". Allo stato gli iscritti al club bolognese sono 120, provenienti principalmente dall'Emilia-Romagna. Una comunità che, oltre a seguire le partite in casa e fuori casa, soprattutto al nord, e organizzare trasferte, si impegna attivamente in iniziative benefiche. "Per noi far parte del club - sottolineano i vertici - non è solo tifo, è molto di più: é vivere il Catanzaro lontani ma sempre vicini, raccontare ai nostri figli la storia di un amore che non si spegne, andare in trasferta, stringere legami, condividere emozioni. Sognare ad occhi chiusi ciò che i nostri padri hanno visto… È avere radici profonde, come un vecchio pino del Sud che ancora fiorisce al Nord. È, semplicemente, Essere Giallorossi. Ed è anche, come in questo caso, contribuire alla realizzazione di progetti sociali concreti. Perché il calcio, quando è vissuto con il cuore, può davvero cambiare le cose".