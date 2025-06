I ritardi costano cari al Manchester City: multa di oltre un milione di sterline

Costano ancora una volta molto cari i ritardi al Manchester City. La Premier League ha infatti inflitto una multa di 1,1 milioni di sterline, pari a oltre 1,2 milioni di euro, al club inglese, per non aver rispettato l'orario di inizio delle partite e dei secondi tempi in occasione di nove partite della stagione 2024/25, per un totale di dieci violazioni tra ottobre e febbraio. I ritardi vanno da un minuto e 29" fino a due minuti e 24", quest'ultimo fatto registrare prima del secondo tempo del derby di Manchester contro lo United nel dicembre 2024.