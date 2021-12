Bundesliga: il Dortmund crolla a Berlino, il Bayern vola a +9

GERMANIA

I gialloneri perdono 3-2 contro l'Hertha e si allontanano dalla vetta. Lipsia ko con l'Arminia Bielefeld, 1-1 tra Hoffenheim e Mönchengladbach

Brutto ko nell'ultima giornata del girone d'andata di Bundesliga per il Dortmund, che crolla 3-2 in casa dell'Hertha Berlino. Gialloneri avanti al 31' con Brandt, ma la doppietta di Richter (57' e 69') e il gol di Belfodil stendono la formazione di Rose, ora a -9 dal primo posto del Bayern: non basta la rete di Tigges (83'). Perde anche il Lipsia, battuto 2-0 in casa dall'Arminia Bielefeld, 1-1 tra Hoffenheim e Borussia Mönchengladbach.

HERTHA-BORUSSIA DORTMUND 3-2

Si chiude nel peggiore dei modi il girone d'andata in Bundesliga per il Dortmund, che perde 3-2 a Berlino con l'Hertha e fa ulteriormente scappare il Bayern. In avvio di gara, sono due i protagonisti: Ekkenlenkamp per i capitolini, che si fa murare da Hitz poi sbaglia in area piccola, e Reus, che spara su Schwolow nella prima circostanza, poi conclude fuori di testa. Al 15', inoltre, Maolida segna per i padroni di casa, ma la rete viene annullata per fuorigioco di Belfodil. Il primo gol regolare del match arriva al 31': Haaland serve Brandt, che controlla e supera Schwolow con un delicato tocco sotto che vale lo 0-1 in favore dei gialloneri. Nella ripresa, l'Hertha trova però una clamorosa rimonta: al 51', Belfodil supera Hitz su assist di Darida e trova il pareggio, mentre sei minuti dopo Richter fa partire un destro dal limite che finisce all'incrocio dei pali e regala il 2-1 ai padroni di casa. Al 69', arriva anche il tris che chiude i giochi: Brandt perde palla e favorisce il 3-1 di Richter, che si fionda sulla respinta di Hitz dopo il tiro di Ekkenlenkamp e insacca. All'83', il Dortmund accorcia con il colpo di testa di Tigges, appena entrato proprio al posto di Brandt, ma è troppo tardi: finisce 3-2, con gli uomini di Rose che restano secondi a 34 punti e scivolano a -9 dal Bayern. Successo fondamentale, invece, per l'Hertha, che sale a quota 21 e si allontana dalla zona calda.



HOFFENHEIM-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 1-1

Solo un pareggio per 1-1 tra Mönchengladbach e Hoffenheim, che sale a quota 28 agganciando momentaneamente il Bayer Leverkusen: il vantaggio sul quinto posto occupato da Union Berlino e Eintracht, però, è ora di un solo punto, e il Friburgo pregusta il sorpasso in zona Champions. A Sinsheim, la formazione di Hoeness passa anche in svantaggio, visto che il Borussia al 35' trova lo 0-1 con la rete sugli sviluppi di corner di Embolo. Dopo un secondo tempo tutto alla ricerca del pareggio, l'1-1 finale arriva proprio al 91': sponda di testa di Bebou e conclusione al volo vincente di Akpoguma, che sigla il pareggio e regala un punto all'Hoffenheim. Sfuma, invece, il successo del Borussia Mönchengladbach, che dopo quattro sconfitte di fila trova un punto e sale a quota 19, allontanandosi momentaneamente dalla zona retrocessione.



LIPSIA-ARMINIA BIELEFELD 0-2

Brutto ko interno per il Lipsia, che perde 2-0 in casa con l'Arminia Bielefeld. La partita inizia subito male per la formazione di Tedesco, che dopo 7 minuti deve rinunciare a Forsberg. Dopo lo 0-0 del primo tempo, la partita cambia nella ripresa: Serra porta in vantaggio gli ospiti al 57' con una deviazione sotto porta, poi al 70' Klos lascia in dieci l'Arminia rimediando un cartellino rosso. Cinque minuti dopo, però, arriva addirittura lo 0-2 di Okugawa, che taglia definitivamente le gambe del Lipsia, nono dopo il settimo ko in campionato. Tre punti fondamentali per l'Arminia, che accorcia le distanze sulla zona salvezza.



EINTRACHT FRANCOFORTE-MAINZ 1-0

Continua la salita dell'Eintracht Francoforte, che si porta a -1 dal quarto posto grazie al successo per 1-0 sul Mainz. Il gol che decide il match arriva al 35': Borre serve in area Lindstrom che batte Zentner e regala tre punti fondamentali alla formazione di Glasner, ora a quota 27 insieme all'Union Berlino dopo il terzo successo consecutivo in Bundesliga: la miglior striscia aperta del campionato dopo quella dell'inarrestabile Bayern Monaco. Il Mainz, invece, incassa il settimo ko e resta ottavo a quota 24 punti in attesa del Colonia, impegnato con lo Stoccarda e pronto al sorpasso.



BOCHUM-UNION BERLINO 0-1

L'Union Berlino continua la rincorsa verso la zona Champions e si porta a quota 27 insieme all'Eintracht a -1 dall'Hoffenheim quarto in classifica. La partita si sblocca già al 16': Kruse, quasi dal limite dell'area, fa partire un destro che fulmina Riemann per l'1-0 dei capitolini. Il Bochum prova il forcing nella ripresa, ma il risultato non cambia: gli uomini di Reis perdono ancora dopo il 2-0 sul campo dell'Arminia Bielefeld e restano a quota 20 insieme al Wolfsburg, ma comunque a +3 sulla zona playout in attesa di Colonia-Stoccarda. L'Union, invece, sogna il quarto posto e aggancia la zona Europa, approfittando a prescindere del prossimo risultato tra Friburgo e Bayer Leverkusen.



FURTH-AUGSBURG 0-0

Nessun gol tra Furth e Augsburg, con i padroni di casa sempre più ultimi e a -11 persino dal penultimo posto. Il club neopromosso rischia anche il ko ad inizio ripresa, dopo un primo tempo con poche emozioni: Burchert è bravissimo sulla conclusione in area di Hahn, mentre i padroni di casa si rendono pericolosi solo con Christiansen, murato in area. Finisce 0-0: l'Augsburg sale a quota 18 e aspetta Colonia-Stoccarda per capire se resterà in zona salvezza o se scivolerà al terzultimo posto che vale la zona playout.