Bundesliga: il Bayern vola a +9, Stoccarda ko

GERMANIA

Bavaresi sempre più in vetta al campionato grazie alla tripletta di Gnabry e alla doppietta di Lewandowski: 5-0 in trasferta

Il Bayern Monaco fa suo l’anticipo della 16esima giornata di Bundesliga e ottiene così la quarta vittoria consecutiva nel campionato: lo Stoccarda, quartultimo, è steso in casa 5-0. Gnabry sblocca la situazione al 40’ con un bel destro a giro; il tedesco si ripete al 53’. Lewandowski firma tris e poker tra il 69’ e il 72’; manita di Gnabry (tripletta) al 74’. In attesa della partita del Dortmund di domani, i bavaresi volano a +9 sul secondo posto.

STOCCARDA-BAYERN MONACO 0-5

Il Bayern Monaco non si ferma più in Bundesliga: sbanca nettamente Stoccarda, conquista il quarto successo di fila in campionato e vola (momentaneamente) a +9 sul Borussia Dortmund secondo. Al 19’ Gnabry si presenta davanti al portiere Muller, lo scavalca con un pallonetto ma poi viene chiuso al momento della battuta a rete e non riesce a trovare la porta nel tentativo finale. Dopo questa occasione per gli ospiti, anche i padroni di casa si rendono pericolosi, con Marmoush che viene lanciato in profondità, entra in area e incrocia il destro ma impatta male. I pluricampioni di Germania riescono così a passare in vantaggio al 40’: Leroy Sanè prende palla tra le linee e avvia il contropiede, allargando a sinistra su Gnabry, che di prima intenzione lascia partire un destro a giro imparabile per Muller. Il secondo tempo si apre esattamente come era terminato il primo: ovvero con un gol di Gnabry. Succede infatti che il numero 7, servito in area, compia una finta su Kempf, rientri sul sinistro e metta in buca d’angolo. Doppietta per lui e match chiuso per i bavaresi Ma non è finita: Lewandowski fa volare in tre minuti (69’ e 72’) il Bayern sullo 0-4, poco prima della manita definitiva firmata da Gnabry, per la sua tripletta personale. Lo Stoccarda torna a perdere (e male) dopo quasi un mese.