Bundesliga: il Bayern stende il Friburgo, il Leverkusen travolge il Colonia e torna in testa

GERMANIA

I bavaresi vincono 3-0 grazie a Coman (doppietta) e Sané, stesso risultato per Xabi Alonso che si riprende la vetta

© Getty Images Settima giornata di Bundesliga: vincono agilmente le due big impegnate. Il Bayern Monaco stende 3-0 il Friburgo all’Allianz Arena. In gol per Tuchel due volte Kingsley Coman (12’, 85’) e Leroy Sané (25’). I bavaresi salgono al terzo posto, dietro allo Stoccarda e al Bayer Leverkusen, che torna capolista. Le Aspirine travolgono 3-0 il Colonia, grazie alle marcature di Hofmann (22’), Frimpong (32’) e del solito Boniface (67’).

BAYERN MONACO-FRIBURGO 3-0

Nessuna difficoltà per il Bayern Monaco, che batte il Friburgo per 3-0 in casa. Avvio impetuoso dei bavaresi, che dopo dodici minuti di gioco sono già sull’1-0: Muller lancia Coman, che porta in vantaggio i padroni di casa. Gli uomini di Tuchel non lasciano nulla al caso, e al 25’ raddoppiano con la rete di Leroy Sané. L’esterno ex Manchester City firma la sua doppietta personale qualche minuto più tardi, ma il 3-0 del Bayern viene annullato. Le cose non cambiano nella ripresa, con i padroni di casa ad imporre il loro ritmo e il loro gioco. I bianconeri non danno mai l’impressione di rendersi pericolosi, e all’85’ Coman chiude l’incontro con la sua doppietta personale, su assist del neoentrato Laimer. Finisce 3-0, con il Bayern che sale a quota 17 punti, sempre a -2 dalla vetta. Rimane fermo a quota 10 il Friburgo.



BAYER LEVERKUSEN-COLONIA 3-0

Tutto estremamente semplice anche per il Bayer Leverkusen, che stende il Colonia 3-0 alla BayArena nel testacoda (prima contro ultima) di questa giornata. Gara indirizzata fin dal primo tempo, con gli uomini di Xabi Alonso a gestire ampiamente il possesso palla. Al 22’ arriva il gol che sblocca il match: palla dentro l’area, tocco splendido di tacco di Wirtz e conclusione vincente di Hofmann. Dieci minuti più tardi le Aspirine raddoppiano, con Frimpong che firma il 2-0 chiudendo sul secondo palo l’assist dell’altro terzino Grimaldo. Il Colonia si fa vedere in avanti solamente in chiusura di primo tempo, che termina però senza ulteriori marcature. Il copione della ripresa è identico a quello del primo tempo, e al 67’ il Bayer chiude la partita: Hofmann mette in mezzo il pallone, spinto in rete dal solito Boniface. Finisce 3-0, con il Bayer Leverkusen che resta saldamente in testa alla classifica, a quota 19. Ancora ultimo ad un punto il Colonia.