Bundesliga: il Bayern rischia ma piega il Colonia

GERMANIA

All'Allianz Arena, i bavaresi sprecano due gol di vantaggio ma vincono 3-2: segnano Gnabry (doppietta) e Lewandowski. Pareggio tra Hoffenheim e Union Berlino

Primo successo nella Bundesliga 2021/2022 per il Bayern Monaco, che all'Allianz Arena batte 3-2 il Colonia. I bavaresi, avanti 2-0 grazie ai gol di Lewandowski (50') e Gnabry (59'), subiscono in due minuti le reti di Modeste (60') e Uth (62'), ma vincono grazie ancora a Gnabry, che al 71' trova la doppietta e regala i primi tre punti in campionato agli uomini di Nagelsmann. Finisce 2-2, invece, tra Hoffenheim e Union Berlino. Getty Images

BAYERN MONACO-COLONIA 3-2

Soffre più del previsto il Bayern Monaco, che però trova la prima vittoria in campionato e sale a quota 4 punti grazie al 3-2 rifilato all'Allianz Arena al Colonia. La prima occasione per i campioni di Germania in carica arriva all'8': cross rasoterra di Lewandowski per Müller, che si allunga ma mette fuori di poco. Per il primo tiro in porta, invece, si deve aspettare il 24', con il potente destro di Süle deviato in corner da Horn. Dopo 45 minuti complicati, i bavaresi passano nella ripresa grazie al solito gol del polacco, che insacca da pochi passi sfruttando l'assist di Musiala, autore di un'incredibile accelerazione sulla sinistra. Prima dell'ora di gioco arriva anche il raddoppio: Lewandowski serve sulla destra Müller, cross immediato per Gnabry, che da pochi passi ringrazia e insacca dopo il clamoroso buco di Mere. Dopo un solo minuto, però, il Colonia accorcia le distanze con il perfetto colpo di testa di Modeste sull'assist di Hector. La rete manda in totale confusione il Bayern e gli ospiti ne approfittano per pareggiare con la zampata di Uth sull'ottimo lancio dalla destra di Ehizibue: 2-2 al 62'. Ad allontanare i fantasmi di un altro pareggio ci pensa ancora Gnabry, che al 72' piega le mani di Horn con un poderoso destro in area, segnando la doppietta e il 3-2 che permette al Bayern di agganciare Hoffenheim, Friburgo e Leverkusen. Un ottimo Colonia, invece, incassa il primo ko in campionato e resta a 3 punti.

HOFFENHEIM-UNION BERLINO 2-2

Gol e spettacolo a Sinsheim, dove Hoffenheim e Union Berlino danno vita ad una partita ricca di reti ed emozioni. I capitolini passano in vantaggio dopo 10 minuti: Giesselmann stacca di testa, per poi insaccare dopo la prima respinta di Baumann. Passano appena quattro minuti e Akpoguma pareggia i conti con un colpo di testa perfetto su cross di Stiller. Bruun Larsen, al 30', sembra completare la rimonta con un destro su assist di Kramaric, ma ad inizio ripresa Awoniyi sigla il definitivo 2-2 punendo il clamoroso errore di Akpoguma dopo la parata di Baumann.