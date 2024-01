Bundesliga: il Bayern piega a fatica l’Augsburg, crollo Lipsia con lo Stoccarda

GERMANIA

La squadra di Tuchel trionfa di misura per 3-2 nel derby bavarese, tripletta di Undav nel 5-2 degli Svevi contro i Bullen

© Getty Images Diciannovesimo turno di Bundesliga: vince a fatica il Bayern Monaco, che nel derby della Baviera stende l’Augsburg 3-2: per Tuchel a segno il baby Pavlovic, Davies e il solito Kane, non basta la doppietta di Demirovic ai padroni di casa. Neuer para anche un rigore a Michel. Pazzo 5-2 tra Stoccarda e Lipsia, con Undav che stende i Bullen con una strepitosa tripletta. Il Werder Brema supera il Friburgo 3-1, pari 1-1 in Wolfsburg-Colonia e Hoffenheim-Heidenheim.

AUGSBURG-BAYERN MONACO 2-3

Continua la rincorsa al Leverkusen per il Bayern Monaco, che piega a fatica per 3-2 l’Augsburg nel derby bavarese. I padroni di casa cominciano molto bene, conquistando un calcio di rigore dopo pochi minuti, ma il direttore di gara decide di revocarlo dopo il controllo del Var. Gli ospiti, dopo lo spavento, iniziano a carburare, e al 23’ stappano la partita con il giovanissimo Pavlovic, che fa 1-0. La squadra di Tuchel continua a gestire il vantaggio senza problemi, e al 50’, poco prima del duplice fischio, riesce anche a raddoppiare: azione personale di Davies, che si accentra e calcia forte da fuori area con il destro (errore grossolano del portiere Dahmen). In avvio di ripresa l’Augsburg accorcia le distanze, con la girata di Demirovic sul cross morbido di Mbabu. Le speranze della squadra di Thorup però durano pochi minuti, perché al 58’ Harry Kane fa 27 in stagione con il tocco sottomisura che vale il 3-1. Verso l’80’ il Bayern sfiora il poker, con il palo colpito da Tel su tiro a giro. A due minuti dal termine i padroni di casa rischiano di riaprirla clamorosamente con un calcio di rigore assegnato per un fallo di Neuer, ma il portiere tedesco si fa perdonare neutralizzando il tiro dal dischetto di Michel. Al 93’, in pieno recupero, altro penalty per l’Augsburg (fallo di Muller), e questa volta Demirovic non sbaglia, portando i suoi sul 3-2, quando però è ormai troppo tardi. Vince il Bayern 3-2 e sale a 47 punti in classifica, sempre al secondo posto. Tanti rimpianti per l’Augbsurg, dodicesimo e fermo a 21 punti.

STOCCARDA-RB LIPSIA 5-2

Pazzo 5-2 tra Stoccarda e Lipsia. La squadra di casa parte subito alla grande, con i Bullen che faticano a strappare agli avversari l’inerzia del match. Verso la metà del primo tempo gli uomini di Hoeness colpiscono, con un uno due micidiale: al 25’ Millot porta avanti i suoi trasformando il calcio di rigore dell’1-0, e cinque minuti più tardi arriva il raddoppio di Undav. La reazione della squadra di Rose arriva immediatamente dopo il secondo gol, con Raum che trova Sesko per il 2-1 al 32’. Quando l’arbitro fischia due volte lo Stoccarda è avanti di una rete. Al 48’ gli Svevi calano il tris, con Blaswich che non riesce ad impedire la marcatura di Leweling. Partita in cassaforte? Non proprio, perché pochi istanti più tardi Openda riporta nuovamente in corsa il Lipsia, con la rete del 3-2 al 55’. Lo Stoccarda non si lascia buttare giù dalle reazioni ospiti, e un minuto più tardi torna nuovamente ad avere due gol di scarto grazie alla doppietta personale di Undav, che vale il 4-2. L’attaccante tedesco mette il sigillo finale alla partita e alla sua prestazione al 75’, quando segna il 5-2 assicurando i tre punti per la sua squadra. Con questo successo lo Stoccarda consolida la terza posizione, a quota 37 punti, staccando proprio il Lipsia, quarto e bloccato a 33.

WERDER BREMA-FRIBURGO 3-1

Trionfa il Werder Brema, che stende 3-1 il Friburgo. I primi quarantacinque minuti sono piuttosto equilibrati: i biancoverdi cominciano molto bene, e dopo nove minuti sono già avanti. Il Var convalida il calcio di rigore che viene trasformato da Ducksch, per l’1-0. Gli ospiti cercano subito di reagire, ma per il gol del pari bisogna aspettare il 28’: è ancora una volta Vincenzo Grifo il protagonista, con la rete del pari firmata sempre da penalty. Al duplice fischio l’incontro rimane ancora nell’incertezza, sul punteggio di 1-1. A inizio secondo tempo gli uomini di Werner tornano avanti: al 53’ Schmid innesca il talento Njinmah, che segna il raddoppio (dopo essere stato protagonista anche nella vittoria contro il Bayern Monaco). La squadra di Streich cerca in tutti i modi di tornare in partita, ma i biancoverdi si difendono perfettamente e al 93’ mettono il punto esclamativo sul match: Malatini cala il tris che vale i tre punti nel recupero. Vince 3-1 il Werder Brema e sale a 23 punti, in nona posizione e a -5 proprio dal Friburgo, settimo a quota 28 punti.

WOLFSBURG-COLONIA 1-1

Non si fanno male Wolfsburg e Colonia, al triplice fischio il tabellino recita 1-1. I ritmi nella prima frazione di gioco sono piuttosto bassi. Nessuna delle due squadre prende veramente in mano il pallino del gioco, con poche occasioni da una parte e dall’altra. Verso la fine del primo tempo l’incontro si accende: al 37’ Alidou porta in vantaggio gli ospiti, ma la reazione dei Lupi è tempestiva: tre minuti più tardi l’ex Atalanta Maehle serve l’assist per Paredes, che fa 1-1. Nella ripresa l’incontro si carica di nervosismo, con sei ammoniti totali e un gioco spesso interrotto e spezzettato. I biancoverdi danno sempre l’impressione di poter colpire e creano di più, ma non riescono a concretizzare e devono accontentarsi del pari. Finisce 1-1, con le due squadre che si dividono la posta in palio: 22 i punti totalizzati fin qui dal Wolfsburg, in undicesima posizione. Dieci lunghezze in meno per il Colonia, sedicesimo a quota 12.

HOFFENHEIM-HEIDENHEIM 1-1

Termina in pareggio la sfida tra Hoffenheim e Heidenheim. La squadra allenata da Matarazzo parte forte, gestendo il possesso del pallone e dominando il ritmo della partita. Nel miglior momento dei padroni di casa però ecco che colpiscono gli ospiti: al 29’ Dinkçi raccoglie l’assist di Schoppner e firma il vantaggio dell’Heidenheim. In chiusura di primo tempo i biancoblù riescono a riportare l’incontro in equilibrio: calcio di rigore assegnato dopo il controllo del Var, con il solito Kramaric che non sbaglia dal dischetto al 52’ (recupero allungato proprio a causa del rigore). Nei successivi quarantacinque minuti il canovaccio è analogo: l’Hoffenheim fa la partita e prova a premere per completare la rimonta, senza però riuscire a portare a casa i tre punti. L’Hoffenheim aggiunge un punto alla sua classifica salendo a 25, sempre in ottava posizione, mentre l’Heidenheim viene agganciato dal Werder Brema, al nono posto e a quota 23.