Bundesliga, il Bayern Monaco strapazza il Leverkusen e torna in testa

GERMANIA

I bavaresi stendono il Bayer con un netto 5-1 esterno, con le doppiette di Lewandowski e Gnabry. Il Dortmund torna dietro

Il Bayern Monaco ribadisce il proprio ruolo di padrone della Bundesliga. Nella sfida d’alta classifica dell’ottava giornata, i bavaresi stendono il Bayer Leverkusen con uno straripante 5-1 esterno, maturato già nel primo tempo con le doppiette di Lewandowski e Gnabry inframezzate dalla rete di Müller; il gol di Schick nella ripresa serve solo per il tabellino. Il Bayern torna così primo in classifica, a +1 sul Borussia Dortmund. Getty Images

BAYER LEVERKUSEN–BAYERN MONACO 1-5

Il Bayern Monaco demolisce il Bayer Leverkusen 5-1 nella sfida per la prima posizione in Bundesliga. I bavaresi sbloccano il match dopo appena 3 minuti, quando Lewandowski inventa il colpo di tacco vincente sull’assistenza di Upamecano sugli sviluppi di un calcio piazzato. Il Leverkusen concede spazi nella propria trequarti e Sané prende la mira per il tiro dal limite: palo pieno. Alla mezz’ora il Bayern Monaco vive sette minuti di euforia totale e sigla quattro gol in poco tempo. Apre le danze la doppietta di Lewandowski, che finalizza dopo una serpentina di Davies tra le maglie della difesa avversaria, Müller firma il tris deviando (forse involontariamente) un tiro di Süle su azione da corner. Il Leverkusen è tramortito e Gnabry lo stende con una doppietta in due minuti, inserendosi sul cross dalla sinistra di Müller e chiudendo con precisione la triangolazione con Goretzka. Si torna negli spogliatoi sul 5-0 per gli ospiti e la BayArena ammutolita. Nella ripresa i padroni di casa provano almeno a far vedere un minimo di orgoglio e trovano il gol della bandiera con l’ex Roma Schick, lesto a inserirsi sul filtrante di Wirtz e preciso nel diagonale all’angolino. Il Bayern allora addormenta la partita e si fa vedere di tanto in tanto, contando sull’incisività del nuovo entrato Sabitzer. Il 5-1 rimane però fino al triplice fischio e rimette i bavaresi in testa alla Bundesliga, con un punto di vantaggio sul Borussia Dortmund e tre su Friburgo e appunto Bayer Leverkusen, tramortito da questa cinquina.

AUGSBURG-ARMINIA BIELEFELD 1-1

Termina con un pareggio 1-1, che forse non accontenta nessuna delle due squadre, la sfida salvezza tra Augsburg e Arminia Bielefeld, ultima partita dell’ottava giornata di Bundesliga. I padroni di casa sbloccano il match al 19’ con il colpo di testa di Oxford su corner di Caligiuri, gli ospiti pareggiano al 77’ con lo splendido esterno di mancino di Laursen. L’Augsburg, dopo aver accarezzato il sogno vittoria con due gol annullati per fuorigioco, resta terzultimo a sei punti, l’Arminia Bielefeld è appena dietro a cinque.