Bundesliga: il Bayern cade 2-1 a Francoforte, Eintracht terzo a -7 dai bavaresi

GERMANIA

Kamada e Younes stendono i campioni di Germania e ora, in Champions, anche la Lazio può sperare. Il Monchengladbach perde 2-1 in casa contro il Mainz

Rimane a secco il Bayern dal trionfo al Mondiale per Club. Dopo il pari in rimonta contro il Bielefeld, l’Eintracht vince tra le mura amiche 2-1: Kamada sblocca da pochi passi al 12’; poi ci pensa l’ex Napoli Younes a raddoppiare al 31’ al termine di uno splendido contropiede orchestrato dall’autore dell’1-0. Lewandowski dimezza le distanze al 53’ ma non basta. Brutto ko per il Monchengladbach: è 2-1 per il Mainz. Vincono Union Berlino e Stoccarda.

EINTRACHT FRANCOFORTE-BAYERN MONACO 2-1

Al Deutsche Bank Park di Francoforte arrivo un brutto stop per il Bayern Monaco, sconfitto 2-1 dall’Eintracht. Dopo una botta a colpo sicuro di Younes, i padroni di casa riescono comunque a passare in vantaggio al 12’: splendido numero di Kostic, che va via sulla sinistra e mette in mezzo dove Kamada di prima da pochi passi non può sbagliare. Younes e Touré continuano a mettere in seria difficoltà i campioni di Germania, che ci capiscono poco o niente per tutto il primo tempo e che allo scoccare della mezz’ora subiscono il meritato 2-0: da un contropiede dell’Eintracht, Kamada sulla corsia mancina serve Younes e l’ex Napoli si accentra sul destro e lascia partire con una conclusione fantastica imparabile, sotto l’incrocio del secondo palo. Nel finale di primo tempo Trapp salva due volte consecutive su Kimmich e sul tap-in successivo di Coman; poi Lewandowski manda sul fondo. Quest’ultimo riapre i giochi a inizio ripresa (53’): Sané mette a sedere la difesa del Francoforte mandando fuori giri N’Dicka e Rode, pallone dentro per il polacco che non può sbagliare. I bavaresi si dimostrano tutt’altra cosa nel secondo tempo e sfiorano il pari con Goretzka e Coman, ma non è sufficiente. Il Bayern è sempre solidamente in vetta alla classifica, ma il quinto successo consecutivo dell’Eintracht (terzo insieme al Wolfsburg) gli consente ora di portarsi a -7. Domani il Lipsia, secondo, potrebbe andare a -2; e martedì sera toccherà alla Lazio a ospitare i campioni d’Europa in Champions League.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-MAINZ 1-2

Importante vittoria in chiave salvezza per il Mainz, che espugna il Borussia Park 2-1. Al 10’, dopo un’azione avviata dalla destra da parte di St. Juste, Ginter scaglia una gran conclusione mancina da appena dentro l’area avversaria che s’infila nell’angolino basso, portando in vantaggio gli ospiti. Dopo un rigore concesso e poi revocato dal Var al Monchengladbach, il Borussia pareggia i conti al 26’: da un suggerimento di Lazaro, Hofmann serve Stindl il cui collo interno destro termina alle spalle di Zentner. A 4’ dalla fine, ecco il gol partita del Mainz: Stoger spara un tiro di grande potenza sul quale nulla può fare Sommer. La squadra di Svensson è a -1 dal quartultimo posto.

FRIBURGO-UNION BERLINO 0-1

L’Union Berlino ritrova quel successo che gli mancava dallo scorso 15 gennaio dopo un’eccellente prima parte di campionato: il Friburgo viene piegato 1-0 in trasferta. A decidere la sfida ci pensa al 64’ un preciso colpo di testa di Promel sul delizioso cross di Ingvartsen. Con questi tre preziosi punti in classifica, la formazione capitolina sorpassa al settimo posto proprio i padroni di casa, agganciando anche il Monchengladbach; mette una seria ipoteca su una seconda salvezza consecutiva tranquilla e ‘vede’ adesso anche la zona Europa.

COLONIA-STOCCARDA 0-1

Torna alla vittoria, dopo due turni a secco anche lo Stoccarda, che passa 1-0 a Colonia mettendo nei guai quest’ultima per non retrocedere. Al 49’, sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato da Sosa, il pallone arriva a Kalajdzic che, posizionato a centro area, trafigge con un colpo di testa l’estremo difensore avversario, Kobel, nell’angolino basso alla sua destra. La formazione allenata da Matarazzo sale così a quota 29 al decimo posto.