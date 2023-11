Bundesliga: Grimaldo trascina il Leverkusen, l’Union Berlino non si rialza più

GERMANIA

Doppietta dello spagnolo nel 3-2 del Bayer sull’Hoffenheim, Bonucci e compagni travolti dall’Eintracht

© Getty Images Decima giornata di Bundesliga: successo di misura per il Bayer Leverkusen, che vince 3-2 in casa dell’Hoffenheim. Stach e Weghorst rispondono a Wirtz e Grimaldo, con quest’ultimo che al 70’ regala i tre punti a Xabi Alonso. Tonfo del Lispia, che cade 2-0 sul campo del Mainz, mentre è pari e spettacolo nel 3-3 tra Friburgo e Mönchengladbach. Crisi nera per l’Union Berlino, travolto in casa 3-0 per mano dell’Eintracht, 1-1 tra Colonia e Augsburg.

HOFFENHEIM-BAYER LEVERKUSEN 2-3

Continua a vincere, seppur a fatica, il Bayer Leverkusen: contro l’Hoffenheim finisce 3-2. Servono meno di dieci minuti agli ospiti per stappare la partita: al 9’ azione sulla sinistra sull’asse Wirtz-Boniface, con l’attaccante nigeriano che va sul fondo e apparecchia per l’1-0 del tedesco. I padroni di casa cercano di impedire agli avversari il consueto possesso palla prolungato, ma a pochi istanti dal duplice fischio cadono nuovamente: al 46’ Hofmann innesca Grimaldo, per il 2-0 delle Aspirine. Al rientro dagli spogliatoi la squadra di Matarazzo ha tutt’altra verve, e nel giro di un paio di minuti riporta l’incontro in equilibrio: al 56’ Stach accorcia le distanze, e al 58’ Weghorst firma la rete del clamoroso 2-2. Dopo lo shock gli ospiti rischiano anche di andare sotto, ma al 70’ trovano le forze per segnare il 3-2: secondo assist di giornata di Boniface per il secondo gol di Grimaldo, che firma la sua doppietta personale. Le Aspirine soffrono nei minuti finali, ma riescono a resistere e a portare a casa la quattordicesima vittoria stagionale (in quindici partite). Vince il 3-2 il Leverkusen e svetta a 28 punti, mentre l’Hoffenheim rimane bloccato a dieci lunghezze di distanza, al decimo posto.

MAINZ-RB LIPSIA 2-0

Tonfo del Lipsia, sconfitto 2-0 in casa del Mainz. La prima frazione di gioco è di fatto un monologo dei Bullen. Nonostante la supremazia però, gli ospiti non riescono a colpire, con Xavi Simons perennemente raddoppiato ed Openda piuttosto isolato. I primi quarantacinque minuti si concludono a reti bianche, sullo 0-0. Le cose nelle prime fasi del secondo tempo non cambiano, con il Lipsia che spinge e sfiora il vantaggio in un paio di occasioni. Quando tutto lascia pensare ad un imminente vantaggio ospite, ecco che i padroni di casa trovano clamorosamente l’1-0: al 76’ Jae-Sung Lee porta avanti il Mainz, su assist di Onisiwo. Quattro minuti più tardi la squadra di Siewart mette il match in cassaforte, con Leandro Barreiro che segna il 2-0 a dieci minuti più recupero dalla fine. Finisce 2-0, con il Lipsia che resta bloccato al quinto posto, a 20 punti. Tre punti fondamentali per il Mainz, che aggancia l’Union Berlino a quota 6, in penultima posizione.

UNION BERLINO-EINTRACHT FRANCOFORTE 0-3

Crisi nerissima per l’Union Berlino, travolto per 3-0 dall’Eintracht Francoforte tra lemura casalinghe. Avvio shock per la squadra della capitale, che dopo un quarto d’ora è già sotto di due reti. Ad aprire le marcature è il solito Marmoush, che dopo centottanta secondi fa partire il destro secco dal limite dell’area per l’1-0. L’attaccante dell’Eintracht si ripete al 14’, servito da Larsson, con il 2-0 facile sottomisura. I padroni di casa provano a fare la partita per cercare di ridurre il divario, ma non riescono ad impensierire gli avversari. Nella ripresa le cose non cambiano, con gli uomini di Toppmoller che arrotondano anche il risultato, all’82’ grazie al neoentrato Ignacio Julia. Finisce 3-0, con l’Eintracht che sale a 17 punti, al settimo posto. Resta fermo a quota 6 l’Union Berlino, pericolosamente terzultimo (dodicesima sconfitta consecutiva).

FRIBURGO-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 3-3

Pirotecnico 3-3, con due rimonte, tra Friburgo e Borussia Mönchengladbach. Ottimo avvio dei padroni di casa, che al 7’ firmano l’1-0 con il piattone a porta spalancata di Holer, su assist di Rohl. La reazione degli ospiti è piuttosto rapida, e al 25’ arriva il gol del pari: sugli sviluppi di un calcio di punizione il colpo di testa vincente è di Siebatcheu. Quattro minuti più tardi la squadra di Seoane completa la rimonta, con la super discesa di Plea che si fa tutto il campo e chiude con un tocco leggero che batte Atubolu. Al 39’ gli ospiti calano il tris, con il calcio di rigore (ripetuto) di Weigl. Nella ripresa il Friburgo si mette in moto per provare ad accorciare le distanze, riuscendoci al 70’ con la rete del subentrato Weisshaupt. Nel finale la squadra di Streich ci prova in tutti i modi, e praticamente allo scadere riesce clamorosamente a segnare il 3-3: calcio di rigore fischiato in pieno recupero per i bianconeri, che al 96’ strappano il punto grazie al penalty messo a segno da Grifo. Il Friburgo resta all’ottavo posto, a quota 14 punti, quattro in più rispetto ai 10 totalizzati dal Mönchengladbach fin qui.

COLONIA-AUGSBURG 1-1

Si dividono la posta in palio Colonia e Augsburg, il match finisce 1-1. Gli uomini di Baumgart partono con il piede giusto, e dopo il quarto d’ora sbloccano l’incontro: al 16’ Maina conclude di prima intenzione e insacca l’1-0, dopo la respinta di Dahmen. L’Augsburg reagisce velocemente, e al 25’ riporta il match in equilibrio con la girata vincente di Tietz. Per tutta la durata del secondo tempo i padroni di casa spingono incessantemente, sfiorando il nuovo vantaggio a più riprese. Nonostante la sofferenza gli ospiti riescono a cavarsela, portando a casa il punto del pari. Finisce 1-1, con l’Augsburg che sale a 12 punti in classifica. Tanti rimpianti per il Colonia, sempre ultimo a 5 punti.