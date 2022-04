Bundesliga: Dortmund esagerato, ne fa sei al Wolfsburg e avvicina il Bayern

GERMANIA

Vittoria trionfale per 6-1 dei gialloneri che si portano a sei punti dai bavaresi, colpo salvezza dell’Herta Berlino ad Augusta

Borussia Dortmund travolgente nella 30esima giornata della Bundesliga: i gialloneri asfaltano addirittura 6-1 il Wolfsburg e mettono pressione al Bayern Monaco capolista, in campo domani in casa del Bielefeld e distante sei punti. Dilaga anche il Friburgo 3-0 al Bochum e resta in corsa per un posto in Champions. Nella lotta per non retrocede, invece, fondamentale successo 1-0 dell’Herta Berlino ad Augusta, mentre è 0-0 Magonza-Stoccarda. Getty Images

BORUSSIA DORTMUND-WOLFSBURG 6-1

Devastante e senza pietà il Borussia Dortmund, che sigla una vittoria da record contro il malcapitato Wolfsburg, oggi davvero assente dal campo. Il Dortmund mette quindi un pochino di pressione al Bayern, impegnato domani a casa del Bielefeld, portandosi a sei punti dalla capolista. Per il Wolfsburg invece un tracollo che riporta i verdi vicini alla zona retrocessione. La disfatta degli ospiti si concretizza nel primo tempo e nel giro di appena quattordici minuti tra il 24’ e il 38’: sono Rothe, Witsel, Akanji, Emre Cane e Haaland a firmare la terribile cinquina che stende il Wolfsburg. In avvio di ripresa Haaland porta a sei le reti con la sua personale doppietta, all’80’ arriva l’inutile gol della bandiera di Baku.

AUGUSTA-HERTA BERLINO 0-1

Fondamentale vittoria in chiave salvezza per l’Herta Berlino, che si porta al quartultimo posto e condanna invece l’Augusta a un finale di stagione bollente, con soli tre punti di vantaggio proprio sulla squadra della capitale tedesca. Il gol decisivo arriva dopo quattro minuti dall’avvio della ripresa con Serdar, quanto basta ai berlinesi per poi chiudersi e alzare il muro respingendo tutti gli attacchi dei padroni di casa.

FRIBURGO-BOCHUM 3-0

Netta vittoria anche del Friburgo che si tiene aggrappato al treno per la Champions mentre il Bochum rischia di doversi guardare le spalle in questo finale di Bundesliga. Kubler e Sallai firmano l’uno-due che stende gli ospiti al 5’ e al 16’, ancora Sallai chiude i conti al 53’. Al 68’ arriva poi il rosso diretto a Stafylidis che lascia in dieci il Bochum spegnendo definitivamente le ultime deboli speranze di rimonta.

MAGONZA-STOCCARDA 0-0

E’ nei guai lo Stoccarda, scavalcato dall’Herta Berlino e ora al terzultimo posto in piena zona retrocessione. Contro un Magonza a metà classifica e che non ha più nulla da dire al campionato, gli ospiti non riescono a spuntarla, anzi vanno vicino parecchie volte alla sconfitta e adesso rischiano pesantemente di essere relegati in seconda divisione.