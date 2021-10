Bundesliga: doppio Haaland, il Dortmund vola in testa

GERMANIA

I gialloneri battono il Mainz 3-1 e superano Bayern e Bayer, che si sfidano domani. Wolfsburg ko, pari Lipsia

Il Borussia Dortmund vive un sabato da capolista. I gialloneri battono il Mainz 3-1 con le reti di Reus e la doppietta di Haaland (il primo su rigore) e vanno in testa alla Bundesliga, in attesa dello scontro diretto tra Bayer e Bayern di domani. Sconfitte pesanti per il Wolfsburg, trafitto 2-0 dall’Union Berlino, e l’Eintracht Francoforte, 2-1 in casa dall’Hertha Berlino. Friburgo e Lipsia si fermano sull’1-1, il Bochum sconfigge il Furth 1-0.

BORUSSIA DORTMUND-MAINZ 3-1

Il Borussia Dortmund batte il Mainz 3-1 e passa in testa della Bundesliga. I gialloneri trovano subito il vantaggio con Reus, che dal limite dell’area scaglia nel sette un sinistro violentissimo su un cross di Meunier respinto dalla difesa avversaria. I padroni di casa spingono e sfiorano il raddoppio con lo stesso belga, il cui tiro su cross dalla sinistra termina fuori di poco. La gioia del 2-0 comunque è solo rimandata ai primi minuti della ripresa, quando Haaland trasforma il calcio di rigore concesso per un fallo di mano. Il Dortmund continua a spingere e sfiora il tris con il colpo di testa di Hummels sugli sviluppi di un calcio d’angolo, che sbatte in pieno sul palo. Nel finale il Mainz spaventa i gialloneri con il gol del 2-1 di Burkardt, ma al 94’ Haaland firma la sua nona rete in sei partite di campionato e chiude i conti sul 3-1. Il Borussia Dortmund ottiene i tre punti e scavalca Bayern Monaco e Bayer Leverkusen, che si affrontano domani, in testa alla classifica. Il Mainz resta a 10 punti, a metà classifica.

EINTRACHT FRANCOFORTE-HERTHA BERLINO 1-2

Continua il periodo difficile dell’Eintracht Francoforte, battuto 2-1 in casa dall’Hertha Berlino. I berlinesi vanno a segno dopo appena 7 minuti con Richter, che di testa sfrutta l’assist di Darida. L’Eintracht fatica a rendersi pericoloso, mentre dall’altra parte l’ex Milan Piatek impegna Trapp in un paio di occasioni, di testa e con un rasoterra piuttosto centrale. Nella ripresa non cambia l’inerzia della partita ed Ekkelenkamp mette nel sacco il 2-0 su assistenza di Mittelstadt al 63’, colpendo al cuore un Francoforte già in difficoltà. I padroni di casa provano a scuotersi e accorciano al 78’ con Paciencia, che segna il rigore concesso per fallo di Shwolow. È troppo tardi: l’Eintracht perde e rimane a 8, in piena zona retrocessione, mentre l’Hertha lo supera a 9.

FRIBURGO-LIPSIA 1-1

Nessun vincitore nella sfida con vista Champions tra Fiburgo e Lipsia, che termina 1-1. Gli ospiti in avvio si affidano soprattutto a un Forsberg particolarmente ispirato. Lo svedese si ritaglia lo spazio per un paio di conclusioni dal limite dell’area: la prima trova la pronta risposta di Flekken, la seconda termina fuori non di molto. I padroni di casa sprecano con Woo-Yeong Jeong e alla mezz’ora si complicano la vita da soli con il fallo di Lienhart in area di rigore. Dal dischetto Forsberg spiazza Flekken e porta il Lipsia avanti. In chiusura di primo tempo Holer va a pochi centimetri dal pareggio: il suo tiro si stampa però sul palo. I padroni di casa trovano il meritato pareggio al 64’ con Woo-Yeong Jeong, freddo nel finalizzare il cross di Grifo per portare il punteggio sull’1-1. Nel finale il Friburgo spinge per la vittoria ma Gulacsi salva il pareggio con due interventi su Holer e Hofler, che tolgono il pallone dallo specchio. Con questo pareggio il Friburgo è quarto, a quota 16, mentre il Lipsia sale a 11, più indietro.

FURTH-BOCHUM 0-1

Poche emozioni nella sfida in zona retrocessione tra Furth e Bochum, vinta dagli ospiti 1-0. Dopo un primo tempo soporifero, in cui Polter porta l’unico sussulto, la ripresa si accende. Gli ospiti ci provano con Asano e Losilla, che non centrano lo specchio della porta, e trovano il gol vittoria all’81’ proprio con il colpo di testa di Losilla. Il Bochum sale quindi a 7 punti, mentre il Furth rimane ancora a 1, alla ricerca della prima vittoria in campionato.

UNION BERLINO-WOLFSBURG 2-0

L’Union Berlino prosegue la sua corsa in zona Europa, battendo a sorpresa il Wolfsburg 2-0. Gli ospiti avrebbero bisogno di punti per rimanere nelle primissime posizioni di classifica, ma il primo tempo non è dei più spettacolari. Ai Lupi manca la precisione, ai berlinesi la convinzione per provare a mettere in difficoltà gli avversari. Al 25’ Lukebabio si libera bene in area di rigore ma la sua conclusione colpisce in pieno il palo. L’Union Berlino si difende con compattezza e colpisce al 4’ della ripresa con Awoniyi, che firma l’1-0 con un rasoterra preciso su assist di Haraguchi. Weghorst si mangia il pareggio e i padroni di casa puniscono con Becker, che all’83’ insacca di testa il 2-0 che di fatto mette la parola fine alle speranze dei Lupi. Con questa vittoria l’Union Berlino arriva a 15 punti e supera proprio il Wolfsburg, fermo a 13, per la quinta posizione attuale.