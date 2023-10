Bundesliga: Brandt stende il Werder, Dortmund in vetta

GERMANIA

I gialloneri vincono per 1-0 l’anticipo grazie alla rete del tedesco al 67’ e salgono a 20 punti

© Getty Images Il Borussia Dortmund fa suo l'anticipo dell'ottava giornata di Bundesliga e sale temporaneamente in cima alla classifica. Al Signal Iduna Park termina con il punteggio di 1-0 la sfida con il Werder Brema: dopo gli errori di Reus e Malen, risulta decisiva la rete al 67’ di Julian Brandt (alla trecentesima presenza nel campionato), abile a concretizzare con un tocco sotto l’assist di Emre Can. Restano invece a sei punti gli ospiti.

La formazione di Terzic, tra le avversarie del Milan nel girone di Champions League, supera in casa il Werder Brema nell'anticipo di campionato e si aggiudica la partita con il punteggio di 1-0.Nel primo tempo i gialloneri spingono senza però essere precisi: dopo i tentativi iniziali di Malen (tiro dalla distanza parato) e Wolf (girata di testa a lato di poco sul successivo angolo), il Borussia cestina clamorosamente il vantaggio in due occasioni tra il 32' e il 40', quando prima Reus calcia incredibilmente fuori da pochi passi un pallone recuperato su errore di Zetterer, poi l'attaccante olandese colpisce male in area piccola un cross basso di Nmecha. Il numero 21 si ripete in avvio di ripresa, mancando il bersaglio con un destro al volo da ottima posizione.

Il gol decisivo arriva al 67’, quando Emre Can imbuca per Julian Brandt, bravo a tagliare coi tempi giusti e realizzare con un colpo sotto, celebrando al meglio la sua trecentesima presenza in Bundesliga. Nel finale Nmecha spreca la palla del raddoppio colpendo alto da ottima posizione, mentre Reyna si vede murare da un compagno una conclusione a botta sicura. Il Borussia sale così a 20 punti in classifica, al primo posto provvisorio, mentre il Werder Brema resta a quota sei lunghezze, proseguendo nel proprio periodo negativo.