Bundesliga: Behrens e Doehki regalano la vittoria all’Union

GERMANIA

I berlinesi rimontano nel finale il Borussia Moenchengladbach e tornano in testa al campionato

© Getty Images La domenica della dodicesima giornata di Bundesliga si apre con la rimonta incredibile dell’Union Berlino che supera 2-1 il Borussia Mönchengladbach. Ad aprire le marcature la rete segnata dal Borussia al 33’ con Elvedi, poi i berlinesi trovano prima il pareggio al 79’ con Behrens e poi il gol della vittoria nei minuti di recupero di Doehki (97’). La formazione di Fischer supera in classifica il Bayern e si riporta in vetta al campionato a +1.

UNION BERLINO - BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 2-1

Allo Stadion An der Alten Försterei arriva una strepitosa vittoria per l’Union Berlino: con il Borussia Mönchengladbach finisce 2-1. Parte molto bene la formazione di casa che spinge per imporre il proprio ritmo di gioco, costringendo gli avversari a chiudersi nella propria metà campo. La prima vera occasione, però, è per il Borussia con Plea che su calcio di punizione impegna Ronnow. Rispondono i berlinesi e al 29’ trovano il vantaggio con Becker, ma l’arbitro viene richiamato al Var e annulla poco dopo per fallo di mano. La reazione degli ospiti é immediata: da calcio d’angolo Elvedi si fa trovare al posto giusto al momento giusto e di testa al 33’ porta in avanti la formazione di Farke. Nella ripresa ci provano i padroni di casa che trovano il pareggio al 79’ con Behrens che da pochi metri infila il pallone in rete. Passano sette minuti e arriva la rimonta: Trimmel all’86’ di testa porta in avanti la formazione di Fischer. Ma poco dopo Osmers annulla per fuorigioco dopo un consulto al Var. Tutto da rifare per i padroni di casa che non mollano e trovano la rete della vittoria nell’ultimo minuto di recupero con Doekhi. Al triplice fischio può esultare l’Union Berlino che ritorna ad occupare la prima posizione in classifica con 26 punti.