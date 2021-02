Bundesliga: Bayern schiacciasassi, Dortmund ok

GERMANIA

La capolista strapazza il Colonia, il Dortmund batte l'Arminia Bielefeld. Wolfsburg sempre terzo

Nella ventitreesima giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco torna al successo dopo due turni travolgendo 5-1 il Colonia grazie alle doppiette di Lewandowski e Gnabry e al gol di Choupo-Moting, portandosi momentaneamente a +5 sul Lipsia. Vincono anche il Dortmund (3-0 all'Arminia Bielefeld con Dahoud, Sancho e Reinier) e il Wolfsburg, terzo in solitaria grazie al 2-0 sull’Hertha. Dilaga lo Stoccarda: 5-1 allo Schalke, sempre più ultimo.

BAYERN MONACO-COLONIA 5-1

Dopo il poker alla Lazio in Champions, arriva un'altra vittoria con pioggia di reti per il Bayern, che torna così al successo in Bundesliga dopo il pareggio con l'Arminia Bielefeld e il ko di Francoforte con l'Eintracht. All'Allianz Arena, la prima occasione per i campioni del Mondo in carica arriva al 10', con Horn bravo a murare Sané, mentre 5 minuti dopo arriva il destro di Süle vicinissimo al palo. Al 18', ecco il gol dei bavaresi: cross dalla destra di Goretzka e colpo di testa vincente di Choupo-Moting per l'1-0 degli uomini di Flick. Al 34', arriva il raddoppio di Lewandowski, che insacca dopo uno scambio ad altissimo tasso tecnico con Goretzka. Ad inizio ripresa, gli ospiti accorciano le distanze con Skhiri, che approfitta dell'immobile difesa del Bayern per entrare in area e superare Neuer con un tocco sotto che vale il 2-1. Al 65', però, i padroni di casa ristabiliscono le distanze grazie ancora a Lewandowski, che firma la sua doppietta con il destro su assist di Muller, entrato da pochi secondi e nuovamente a disposizione di Flick dopo il Covid-19. Al 75', brivido per i campioni in carica: Neuer si fa rubare palla da Drexler, che da posizione angolata colpisce il palo perdonando l'ingenuità del portiere bavarese, mentre sull'azione successiva Horn mura Goretzka dal limite. La partita si chiude definitivamente grazie alla doppietta di Gnabry tra l'82' e l'86': finisce 5-1, con il Bayern che sale a quota 52.

BORUSSIA DORTMUND-ARMINIA BIELEFELD 3-0

Secondo successo di fila per il Dortmund, ora più vicino al quarto posto dell'Eintracht. Primo tempo senza gol ma ricco di emozioni: Reyna sfiora subito il vantaggio dopo 5 minuti, ma la più grande occasione arriva al 28', con la traversa colpita da Reus dopo la precedente conclusione di Hummels respinta da Ortega. Al 39' ci prova anche Haaland, murato ancora dal portiere ospite. L'Arminia si vede solo a fine primo tempo, con Cordova che non inquadra lo specchio della porta da ottima posizione. La partita si sblocca allora nella ripresa: dopo tre minuti, Sancho serve Dahoud, che dal limite mette in porta il gol dell'1-0 per gli uomini di Terzic. Al 58', ecco il raddoppio: Pieper stende Reus in area e Sancho, dal dischetto, batte Ortega. C'è tempo anche per il tris all'81', firmato da Reinier grazie ad un Haaland in versione uomo assist. Finisce 3-0 per il Dortmund, che sale a quota 39 ed è ora solo a -3 dalla zona Champions.

WOLFSBURG-HERTHA 2-0

Il Wolfsburg approfitta del ko dell'Eintracht sul campo del Werder e sale in solitaria al terzo posto in classifica grazie al 2-0 all'Hertha. Alla Volkswagen Arena, la formazione di Glasner si vede annullare un gol per fuorigioco di Weghorst al 23', ma passa comunque in vantaggio al 38' grazie al regalo di Klunter, che nel tentativo di anticipare Weghorst sul cross di Baku trova uno sfortunato autogol. Nella ripresa, la formazione di Berlino insiste e sembra poter trovare il pareggio, ma il rigore inizialmente assegnato all'80' per fallo di Baku viene annullato da Dankert dopo la revisione al Var. Passata la paura, Lacroix chiude i giochi prima del recupero insaccando di testa sul corner battuto da Arnold: successo fondamentale per il Wolfsburg, che conserva il +6 sul quinto posto e sale a quota 45, a +3 sull'Eintracht.

STOCCARDA-SCHALKE 5-1

Vittoria dilagante per lo Stoccarda, che travolge 5-1 il fanalino di coda Schalke archiviando la pratica dopo soli 35 minuti. Poco dopo la mezz'ora, infatti, alla Mercedes-Benz Arena è già 3-0 per i padroni di casa, con Endo che realizza una doppietta tra il 10' e il 26'. Al 34', invece, arriva il tris firmato da Kalajdzic sul secondo assist di Sosa. Gli ospiti accorciano le distanze al 40' con l'ex Arsenal Kolasinac, ma al 71' sbagliano un rigore con Bentaleb, consegnando di fatto la vittoria agli uomini di Matarazzo, che arrotondano ulteriormente il punteggio con i gol di Klement (88') e Didavi (92'). Con questo pokerissimo, lo Stoccarda sale a quota 32, mentre lo Schalke è sempre più ultimo con appena 9 punti in 23 giornate.