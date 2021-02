Bundesliga: Bayern ingolfato nella neve, l’Arminia lo ferma 3-3 a Monaco

GERMANIA

I bavaresi vanno sotto di due reti in un primo tempo tinto di bianco, poi Lewandowski, Sané e Davies evitano la clamorosa sconfitta a Flick

Nel posticipo della 21esima giornata di Bundesliga l’Arminia Bielefeld sorprende il Bayern Monaco, lo domina per 45 minuti e poi ne argina la rimonta fino al 3-3. Gli ospiti si meritano un doppio vantaggio con Vlap al 9’ e Pieper al 37’, ma a inizio ripresa la partita si infiamma. Lewandowski accorcia al 3’, Gebauer ristabilisce i gol di scarto al 4’ e Tolisso li dimezza di testa al 12’. Il bel tiro di Davies (25’) fissa infine il risultato.

Le inseguitrici ringraziano. Il Bayern Monaco incappa in un inaspettato passo falso in casa contro l’Arminia Bielefeld, terzultima, e “perde” due preziosi punti di vantaggio. Sotto la fitta nevicata la partenza dell’armata di Flick è da brividi, perché dopo soli 9 minuti il mancino glaciale di Vlap materializza quel che nessuno avrebbe mai avuto il coraggio di immaginare: il vantaggio dell’Arminia in casa dei campioni d’Europa. Un caso? No, perché al 37’ su calcio d’angolo la difesa bavarese si gode passivamente lo spettacolo del raddoppio, il colpo di testa indisturbato di Pieper.

Il primo tempo è troppo brutto per essere vero, infatti dopo la pausa in meno di tre minuti Sané colpisce il palo e Alaba serve un cross perfetto per il solito Lewandowski, che accorcia le distanze. Gli ospiti corrono però molto di più e dopo un solo giro d’orologio Voglsammer confeziona per Gebauer un pallone solamente da spingere in rete. Il match è rovente, complice un campo sgombero di neve, e al 12’ questa volta è Tolisso ad approfittare del cross di Sané e segnare il 2-3. I bavaresi spingono mostruosamente e al 25’ un gran tiro in controbalzo di Davies concede al Bayern il tanto agognato pareggio.

Lewandowski sfiora il sorpasso di testa, poi l’Arminia segna ancora con Cordoba, ma il fuorigioco di Klos rende vano lo sforzo. Il forcing finale non intacca il 3-3 e il Bayern sale a +5 sul Lipsia con il quarto pareggio del suo campionato. È da inizio dicembre che i bavaresi vincevano senza sosta all’Allianz Arena tra Germania ed Europa, l’Arminia interrompe la striscia e aggancia l’Hertha Berlino al 15esimo posto.