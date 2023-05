Bundesliga: Bayern a valanga sullo Schalke. Il Dortmund risponde e ne fa cinque al Monchengladbach

GERMANIA

Tuchel trionfa 6-0 in casa, il Borussia vince 5-2 e rimane a -1 dai bavaresi

© Getty Images Nella 32a giornata di Bundesliga, vittoria del Bayern Monaco, che travolge lo Schalke 04 6-0. Tuchel sale così a 68 punti, mantenendo la testa della classifica a +1 sul Borussia Dortmund, che schianta 5-2 il Monchengladbach. Vince 4-2 l’Union Berlino con il Friburgo, così come l’Eintracht Francoforte, che batte 3-0 il Mainz. In coda trionfo importante per il Bochum con l’Augsburg (3-2), mentre il Wolfsburg supera 2-1 l’Hoffenheim.

BAYERN MONACO-SCHALKE 04 6-0

Tutto facile per il Bayern Monaco, che travolge 6-0 lo Schalke 04. Pressing asfissiante dei bavaresi in avvio, che chiudono gli ospiti nella propria metà campo e collezionano occasioni: prima Gnabry centra Scwolow in uscita, poi Muller non riesce a trovare il tap-in vincente dopo una mischia in area. Passano i minuti, non cambia il copione: è ancora l’attaccante tedesco ad avere un’altra clamorosa occasione poco dopo, esaltando i riflessi del portiere avversario, mentre Musiala non inquadra la porta da ottima posizione. È il preludio all’inevitabile gol del vantaggio: al 21’ Sané serve a rimorchio Muller, che apre il sinistro e trova la sua settima rete in campionato. Il raddoppio degli uomini di Tuchel arriva al 29’: Musiala viene atterrato in area e Kimmich trasforma con freddezza il calcio di rigore. A inizio ripresa ecco il tris: al 50’ Cancelo serve l’inserimento di Gnabry, che si coordina e batte il portiere in uscita. L’esterno tedesco fa doppietta al 66’ dopo aver saltato il portiere. All’80’ arriva addirittura il quinto gol: bello scatto in profondità di Tel, che solo davanti alla porta non sbaglia. In pieno recupero c’è tempo anche per la sesta rete, la prima nella sua stagione, di Mazraoui, lanciato perfettamente da Mané. Finisce quindi 6-0 per il Bayern, che rimane in testa alla classifica a 68 punti.

BORUSSIA DORTMUND-BORUSSIA MONCHENGLADBACH 5-2

Prova di forza del Borussia Dortmund, che risponde al Bayern schiantando il Borussia Monchengladbach 5-2. Primo tempo devastante degli uomini di Terzic: dopo soli cinque minuti Malen colpisce di testa e porta i gialloneri in vantaggio. I padroni di casa schiacciano gli avversari nella propria area, collezionano occasioni e al 18’ raddoppiano grazie al rigore trasformato da Bellingham, che segna così il suo 14esimo gol stagionale. Due minuti dopo si scatena Haller: il centravanti ivoriano prima sfrutta la discesa sulla fascia di Malen per superare di tacco Olschowsky, poi, al 32’, firma la sua doppietta girando in rete un altro assist dell’instancabile esterno olandese. Il poker subito nella prima mezzora è una mazzata per gli ospiti, che non riescono a reagire e rischiano l’imbarcata con il tiro da fuori dello scatenato Malen, parato dal portiere avversario. Nella ripresa il copione non cambia: Bellingham cerca la doppietta da fuori area ma trova un altro bell’intervento dell’estremo difensore ospite. Al 74’ si sveglia il Monchengladbach, che approfitta di un calo nervoso degli avversari per accorciare con il rigore di Bensebaini, al suo sesto gol in campionato. Gli ospiti avrebbero un’altra grande occasione poco dopo: Netz supera il portiere in uscita, ma trova l’intervento di un difensore sulla linea di porta. Il secondo gol arriva comunque all’85’: Stindl riceve al limite dell’area e batte Kobel all’angolino. In pieno recupero Reyna segna in tap-in il quinto gol della squadra di Terzic. Termina quindi 5-2 per il Dortmund, che sale a 67 rimanendo a -1 dal Bayern capolista. Resta a 39 il Monchengladbach.

UNION BERLINO-FRIBURGO 4-2

Vittoria con il brivido per l’Union Berlino, che batte il Friburgo 4-2. Ci mettono appena cinque minuti i padroni di casa a sbloccare l’incontro: Becker serve Behrens smarcato in area, che infila l’angolino e trova il suo decimo gol stagionale. I berlinesi continuano a controllare gioco e ritmi della partita, avrebbero anche la possibilità di raddoppiare, ma la conclusione di Trimmel si spegne alta. Il secondo gol è solo rimandato: al 36’ bella azione corale dei padroni di casa e assist per Becker, che smarcatosi in area fa 2-0. Per il tris bisogna aspettare solamente due minuti: Knoche trova ancora una volta Becker libero al limite dell’area, che infila il portiere e firma così la sua doppietta. Nella ripresa però si sveglia il Friburgo: al 56’ Gulde accorcia di testa, al 70’ invece Grifo riapre la partita trasformando un calcio di rigore. Dieci minuti dopo però i padroni di casa chiudono i conti: Becker scappa via e serve Laidouni, che segna in tap-in. Termina così 4-2 per l’Union, che alimenta le proprie speranze Champions raggiungendo quota 59 punti.

EINTRACHT FRANCOFORTE-MAINZ 3-0

Trionfa anche l’Eintracht Francoforte, vittorioso contro il Mainz 3-0. Gara intensa e ruvida in avvio, che i padroni di casa provano a prendere in mano scontrandosi con la solida difesa avversaria. Per sbloccarla però serve un episodio: al 18’ ingenuo fallo di un difensore ospite in area e calcio di rigore trasformato perfettamente da Kamada. L’Eintracht continua a pressare alto, ma il tentativo di Sow si scontra con i riflessi di Zentner. Il raddoppio arriva comunque al 40’: spettacolare azione personale di Buta, che scappa via e dal limite infila l’incrocio dei pali. Nella ripresa c’è anche il tris firmato Kolo Muani, che sigla così il suo 22esimo gol stagionale. Finisce quindi 3-0 per l’Eintracht, che sale a 46 punti superando in classifica proprio il Mainz, ora a -1.

WOLFSBURG-HOFFENHEIM 2-1

Vittoria casalinga per il Wolfsburg: contro l’Hoffenheim finisce 2-1. La prima occasione della partita ce l’hanno gli ospiti: Kramaric riceve palla al limite dell’area e trova una clamorosa traversa. Con il passare dei minuti però aumenta la pressione dei padroni di casa, che passano al 15’: Baku scende sulla fascia e disegna un cross perfetto per Kaminski, che di testa porta in vantaggio i suoi. L’Hoffenheim prova a reagire, alza il baricentro e va vicino al pari sul finire di tempo, quando Brooks non trova la porta per centimetri da corner. Il match rimane aperto fino al 75’, quando il Wolfsburg pesca il raddoppio: bel cross di Nmecha e conclusione vincente di Waldschmidt. Nel finale, al 93’, gli ospiti riaprono la partita con l’autogol di Guilavogui, ma non basta. Termina quindi 2-1 per il Wolfsburg che rincorre i propri sogni europei raggiungendo quota 49 punti. Fermo a 32, in piena lotta salvezza, invece l’Hoffenheim.

BOCHUM-AUGSBURG 3-2

Vittoria fondamentale in chiave salvezza per il Bochum, che supera l’Augsburg 3-2. I padroni di casa trovano il vantaggio dopo appena due minuti, con il terzo gol in campionato di Antwi-Adjei, che riceve un bel pallone filtrante e a giro infila il palo lontano. La partita scorre intensa e aperta, con occasioni da una parte e dall’altra: Maier ci prova dalla distanza ma non inquadra la porta, mentre Hofmann fallisce il raddoppio di testa. Gol sbagliato, gol subito: è proprio Maier al 30’ a infilare l’angolino e pareggiare i conti. Nella ripresa si scuote il Bochum, che al 59’ torna in vantaggio grazie allo sfortunato autogol di Gouweleeuw. Tre minuti dopo arriva anche il tris con il gran tiro da fuori area di Losilla. Le emozioni però non sono ancora finite e nel finale, all’85’, arriva il gol che riapre il match firmato Yeboah, ma è troppo tardi. Finisce 3-2 per il Bochum, che sale a 31 punti, a -3 proprio dall’Augsburg.