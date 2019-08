Bundesliga: 5-1 in rimonta per un super Borussia Dortmund, Werder sorpreso in casa

GERMANIA

Il Borussia Dortmund trema solo per 3 minuti nel debutto stagionale in Bundesliga: quelli trascorsi tra l'inatteso vantaggio ospite e il rapidissimo pareggio. Poi ritrova equilibri, schemi e gol, rifilando un sonoro 5-1 all'Augsburg (doppietta di Alcacer, reti di Sancho, Reus e Brandt). Vince il Bayer Leverkusen (spettacolare 3-2 con il Paderborn). Ok anche Wolfsburg e Friburgo, brutto ko casalingo del Werder Brema con il Fortuna Dusseldorf.

BORUSSIA DORTMUND-AUGSBURG 5-1

E ora provate a fermarlo. Il Borussia Dortmund conferma di essere forse la vera, grande favorita di questa Bundesliga inaugurando il proprio campionato con una roboante vittoria sul malcapitato Augsburg, peraltro in rimonta (a dimostrazione di un carattere non inferiore al già altissimo tasso tecnico). I bavaresi provano a fare un favore ai corregionali del Bayern e spaventano immediatamente il Borussia, andando a segno al 1' minuto di gioco: è uno schema arioso e inarrestabile quello che permette a Valentin Pedersen di trovare il fondo e crossare per il solissimo Niederlechner, che non ha problemi a segnare. Sono passati solo 29 secondi e il Borussia è in svantaggio nel suo stadio. Ne passano però solo altri 138 e il punteggio torna in parità: i gialloneri sfondano a destra, Reus mette al centro un pallone della speranza su cui Koubek pasticcia, così Alcacer non ha problemi ad andare in gol sottomisura. Due gol in 3 minuti e fantasmi già scacciati per il Borussia, che inizia a giocare come sa: è un tiro al bersaglio, ma nel primo tempo Weigl, Hummels, Reus e Witsel non riescono ad andare a segno, con Koubek che risponde sempre presente. Il fortino dell'Augsburg crolla però di schianto nella ripresa, quando i gialloneri segnano ben tre gol in 8 minuti: al 51' Witsel crossa dalla parte opposta per Sancho, che segna indisturbato (difesa avversaria immobile), quindi al 57' triplica Reus su frittata collettiva dell'Augsburg, a partire dall'uscita inguardabile di Koubek. Al 59' il gran sinistro di Alcacer vale il poker, quindi il destro al volo di Brandt all'82' (su cross morbidissimo e perfetto di Witsel) chiude i conti.

BAYER LEVERKUSEN-PADERBORN 3-2

Fuochi d'artificio alla BayArena, dove Bayer Leverkusen e Paderborn si affrontano a viso aperto sin dai primissimi minuti, dando vita a uno spettacolare doppio botta e risposta in meno di mezz'ora. Al 10' è Bailey a portare in vantaggio i padroni di casa sfruttando una spettacolare iniziativa di Volland sulla destra, ma già al 15' Michel scappa per vie centrali e trova il pareggio. Non è ancora finita, perché al 19' Baumgartlinger infila il pallone tra una selva di gambe e trova Havertz che con lo scavetto riporta in vantaggio le Aspirine. Il Paderborn non si lascia certo abbattere e al 25' pareggia di nuovo grazie a Mamba, che ribadisce in rete un pallone vagante dopo una corsa inarrestabile di Antwi-Adjej sulla corsia mancina. Inevitabilmente i ritmi calano nel secondo tempo, quando però il Bayer trova il modo di vincere la partita grazie a una splendida azione tutta di prima che consente a Volland di trovare la meritatissima gioia del gol personale al 69'.

WERDER BREMA-FORTUNA DUSSELDORF 1-3

Una bruttissima sconfitta casalinga per aprire un campionato in cui ci si attende un'attesa rinascita: non era certo così che se lo immaginava la gente di Brema, che invece vede il Werder perdere senza attenuanti al Weserstadion. Onore al merito al Fortuna Dusseldorf, che si porta in vantaggio già nel primo tempo quando al 36' Hennings fa secchi i due centrali e con il sinistro batte Pavlenka. Il Werder riesce anche a pareggiare a inizio ripresa (vincente la schiacciata di testa di Eggestein al 47'), ma i verdi si scompongono per poi crollare in 12 minuti: quelli che separano il bolide in scivolata di Karaman al 52' dal colpo di testa di Ayhan al 64'. E per il Werder è tutto da rifare.

WOLFSBURG-COLONIA 2-1

Una vittoria mai in discussione, se non per i secondi finali del match: è quella ottenuta dal Wolfsburg davanti al suo pubblico, con la partita che già nelle prime fasi si mette in discesa. Bastano infatti 16 minuti a Arnold per trovare uno spettacolare sinistro al volo da fuori area decisamente imparabile per Horn. Il raddoppio arriva al 60', quando Schlager avanza per vie centrali e apre sulla destra per Weghorst, che trova un gol agevolato anche da un rimpallo fortunoso. Tardivo il gol di Terodde al 91', arrivato grazie anche a una follia in area del centrale Brooks.

FRIBURGO-MAINZ 3-0

Una partita che sembra destinata allo 0-0 per 80 minuti, nonostante i numerosi tentativi dei padroni di casa per sbloccarla. Poi all'improvviso il match cambia e il Friburgo festeggia un bel 3-0 sul Mainz, con tre gol siglati in appena sette minuti: il primo arriva all'81', con un'azione in solitaria di Holer che salta secco il centrale Hack e poi infila la palla sotto le gambe del portiere in uscita. Spettacolare anche il raddoppio, uno splendido sinistro scoccato all'83' da Schmid fuori area. Quindi all'87' Waldschmidt chiude i conti su calcio di rigore.