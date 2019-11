Bundes: il Bayern ne fa 4 e accorcia sul Borussia M'Gladbach, vince anche il Lipsia

GERMANIA

Il Bayern Monaco infligge un secco 4-0 al Düsseldorf in trasferta grazie alle reti di Pavard (11’), Tolisso (27’), Gnabry (34’) e Coutinho (70’). Con questo successo i campioni di Germania si avvicinano alla vetta della Bundesliga, ora distante solo un punto. La capolista Borussia Mönchengladbach, infatti, cade 2-0 a Berlino contro l’Union sotto i colpi Ujah e Andersson. Ne approfitta anche il Lipsia, che affossa 4-1 il Colonia e prosegue a braccetto con i bavaresi al secondo posto.

FORTUNA DÜSSELDORF-BAYERN MONACO 0-4

Match già sbloccato all’11’ quando, sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Müller, il tiro-cross rasoterra di Kimmich si trasforma di fatto in una conclusione insidiosa che viene sfiorata da Pavard quel tanto che basta per infilarsi nell’angolino basso. I bavaresi danno spettacolo alla Merkur Spiel-Arena: Müller serve Lewandowski col tacco, Robert fa doppio passo in area, salta un giocatore e prova diagonale rasoterra, di un soffio sul fondo. Poco dopo Coutinho non trova la deviazione vincente sull’assist di Pavard dalla destra, ma al 27’ segna il gol del raddoppio: un passaggio sbagliato del portiere regala il pallone a Müller che serve sull’esterno Gnabry, che rimette in mezzo per Tolisso che da centro area non sbaglia col piattone destro. L’autore dell’assist del 2-0 colpisce il palo alla mezz’ora dopo un’azione travolgente di Lewandowski, ma poi riesce a pescare il tris dopo uno stop sbagliato di Müller solo davanti al portiere. Il Bayern continua a dominare anche nella ripresa e sfiora più volte il gol del 4-0 con Lewandowski, un po’ troppo impreciso. Ma il poker comunque non tarda ad arrivare. Al 70’ Coutinho apre per Lewandowski che mette al centro; velo di Muller che spiazza il portiere e il brasiliano da due passi deve solo appoggiare in rete. Il Bayern si avvicina così sensibilmente al Borussia Mönchengladbach.

UNION BERLINO-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH 2-0

La capolista Borussia Mönchengladbach cade a sorpresa 2-0 sul campo dell’Union Berlino e conserva appena un punto di distacco sul Bayern Monaco. Ujah porta in vantaggio i padroni di casa al 15’ con un facile colpo di testa, non marcato da nessuno, sul cross dalla sinistra di Ingvartsen. Per quanto gli ospiti spingano molto in attacco, non riescono a pareggiare i conti. In pieno recupero i padroni di casa volano sul 2-0 col il colpo di testa di Andersson, che sfrutta un’incertezza del portiere Sommer.

BAYER LEVERKUSEN-FRUBURGO 1-1

Gli ospiti sbloccano il punteggio al 5’ grazie a un colpo di testa in tuffo di Holer sul calcio d’angolo battuto dalla destra da Gunter. Il Bayer spinge e trova il meritato pareggio al 36’ con un diagonale sinistro rasoterra di Diaby che termina nell’angolino basso difeso da Flekken. Nel secondo tempo non succede più nulla di rilevante.

WERDER BREMA-SCHALKE 1-2

Il tiro-cross di Harit inganna tutta la difesa del Werder Brema e finisce in rete al 43’. La formazione di Gensen raddoppia poi al 53’ con Raman che ruba palla a Langkamp, si presenta tutto solo davanti al portiere e sigla il 2-0 da posizione decentrata. Il Werder Brema tenta di riaprire i giochi a 10’ dalla fine con il tap-in vincente di Osako, ma ormai è troppo tardi.

EINTRACHT FRANCOFORTE-WOLFSBURG 0-2

Weghorst porta in vantaggio i suoi al 19’ con un colpo di testa, quasi casuale, sul sinistro schiacciato di Arnold dal limite. Il Wolfsburg, però, rimane in dieci uomini nel finale di primo tempo per il doppio giallo rimediato da Tisserand dopo una gomitata su Paciencia. In ogni caso, i Lupi chiudono i conti al 65’ dopo una colossale papera del portiere Wiedwald che regala un pallone d’oro a Joao Victor. Il Wolfsburg è sesto.

LIPSIA-COLONIA 4-1

Succede quasi tutto nel primo tempo. Il Lipsia sblocca la partita al 22’, con Werner che va a segno con un piattone destro dalla zona del dischetto sul suggerimento preciso di Nkunku. Forsberg trasforma con freddezza il rigore del 2-0 (fallo di Ehizibue su Nkunku), mentre Leimer pesca una gran sinistro da fuori area che buca le mani del portiere Horn al 37’. Il Colonia accorcia le distanze due minuti dopo con un colpo di testa di Czichos sul corner di Verstraete. La gara viene definitivamente archiviata al 79’ con una stupenda punizione di Forsberg, che trova così la doppietta. Anche il Lipsia si porta così a un solo punto dal Mönchengladbach.