Brasile, Pedro va in Qatar e... si sposa

Una giornata veramente speciale per Pedro Guilherme Abreu dos Santos, attaccante brasiliano del Flamengo noto a tutti semplicemente come Pedro. In Italia lo abbiamo visto nella prima parte del campionato 2019/20, quattro spezzoni di partite di cui nessuna da titolare e una sessantina di minuti in totale con la maglia della Fiorentina, ma oggi è il volto nuovo della Selecao che si prepara a disputare i Mondiali in Qatar.