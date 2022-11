Brasile: c'è anche il 39enne Dani Alves tra i 26 convocati per il Mondiale

© Getty Images

C'è anche il 39enne Dani Alves, ex Barcellona, Juve e Psg e attualmente nei messicani del Pumas, nella lista dei 26 convocati dal ct del Brasile Tite per i Mondiali in Qatar, che scatteranno il 20 novembre con la sfida tra i padroni di casa e l'Ecuador. In lista gli juventini Bremer, Danilo e Alex Sandro e l'ex Milan Paquetà. La Nazionale verdeoro esordirà il 24 novembre contro la Serbia.