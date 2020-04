Brasile, Neymar dona 900.000 euro per la lotta al coronavirus

BRASILE

Anche Neymar è sceso in campo nella lotta al coronavirus e lo ha fatto con una cospicua donazione. La stella del Paris Saint Germain, infatti, ha messo mano al portafoglio versando 5 milioni di real (circa 900.000 euro) per contrastare la pandemia che sta sconvolgendo il pianeta: la cifra è stata suddivisa tra l'Unicef e un fondo di solidarietà aperto in Brasile e sostenuto da diverse celebrità del mondo dello sport e dello spettacolo.

Il gesto del campione è avvenuto in forma anonima all'inizio della scorsa settimana, ma successivamente è stato reso pubblico dalla trasmissione sportiva Fofocalizando, che ha deciso di svelarlo perché "possa servire come incentivo per altri sportivi e per altre personalità".