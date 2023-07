Brasile, Luan del Corinthians aggredito dai tifosi in un motel

BRASILE

Il classe 1993 è in rotta con il club, nonostante sia uno dei più pagati della rosa

© Getty Images Il giocatore del Corinthians, Luan, la notte scorsa è stato vittima di un'aggressione da parte dei tifosi in un motel nella città di San Paolo. Il video dell'aggressione è stato condiviso sui social. In base alle prime informazioni, il calciatore è stato sorpreso nel locale dove, secondo i testimoni, stava fumando e consumando bevande alcoliche in compagnia di quatto amici e cinque donne.

Stando alle ricostruzioni, i tifosi del Corinthians hanno invaso il motel e costretto Luan a uscire, aggredendolo in seguito. Le ferite riportate dall'atleta non sarebbero gravi. Gli aggressori gli hanno persino chiesto di rescindere immediatamente il contratto con il club. Al momento, Luan ha un vincolo con il Corinthians fino a dicembre, ma non è più tra i convocati dal tecnico, Vanderlei Luxemburgo.