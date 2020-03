Brasile, lo stadio di San Paolo si trasforma in un ospedale da campo

Anche il Brasile sta cominciando ad attrezzarsi per far fronte all'emergenza coronavirus. Lo stadio Pacaembu di San Paolo, fino al 2014 casa del Corinthians, verrà riconvertito in un ospedale da campo, che arriverà ad ospitare fino a 200 pazienti affetti da Covid-19. Sono già cominciati i lavori per l'allestimento delle tensostrutture all'interno dell'impianto, scelto dalle autorità per la sua posizione strategica: si trova infatti vicino ai principali ospedali della metropoli, che con i suoi 12,1 milioni di abitanti è la più popolosa dell'intero emisfero australe.

Lo stadio della città di San Paolo verrà convertito per far fronte all'emergenza coronavirus in Brasile





