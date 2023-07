Brasile, grande entusiasmo per l'annuncio di Ancelotti

CHE ENTUSIASMO

Da Neymar a Vinicius fino a Ronaldinho, il coro è unanime: "Un vincente"

© Getty Images L'entusiasmo è pressoché unanime, tra i calciatori brasiliani ancora in attività e non, per l'annuncio di Carlo Ancelotti alla guida della 'Selecao' dal 2024. "È un ottimo allenatore, un grande amico, e credo che porterà molto, perché ha una grande esperienza", ha commentato Ronaldinho Gaúcho, allenato dal 64enne italiano quando era ancora al Milan.

"Ancelotti ha vinto tutto. Quindi, ci insegnerà sicuramente molto", ha sottolineato a sua volta Neymar. Gli fanno eco Rodrygo, Vini Jr ed Eder Militão, attualmente sotto la guida di Ancelotti al Real Madrid: "Dove arriva, vince - ha detto Rodrygo - Può portare il suo successo anche in Nazionale. Sappiamo che la Nazionale deve vincere sempre".

Anche Richarlison non vede l'ora di riaverlo come tecnico. Il numero 9 della nazionale verdeoro ha affermato di essere diventato un "fenomeno" nelle mani di Ancelotti quando ha guidato l'Everton, in Inghilterra. "Lì all'Everton mi ha aiutato molto, ho iniziato a segnare senza sosta. Sono diventato suo amico", ha detto. "Mi ha portato a casa, mi sentivo già suo figlio", ha aggiunto 'Pombo'.

