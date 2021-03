Brasile, Gabigol arrestato: era a una festa in un casinò con 200 persone

Ricordate Gabigol? Un anno (stagione 2016/17) all'Inter senza lasciare traccia, trenta milioni di euro spesi per... un gol in sole dieci presenze. L'attaccante, che ora milita nel Flamengo, è finito nei guai. Gabriel Barbosa, questo il vero nome del giocatore, è stato arrestato domenica all'alba per aver preso parte a una festa con circa 200 persone in un casinò clandestino nel sud di San Paolo nonostante il coprifuoco in vigore e la piena emergenza per combattere il Covid-19. Lo riporta il sito brasiliano TyC Sports.