Brasile, c'è anche Mourinho per la panchina della Seleçao

C'è anche José Mourinho nella "short list" dei quattro candidati ad assumere la guida tecnica della nazionale brasiliana. Secondo quanto riferiscono i media locali, il preferito del presidente della Cbf Ednaldo Rodrigues rimane Carlo Ancelotti, che però ha ancora un anno di contratto con il Real Madrid e sembra intenzionato a rispettare l'accordo. Così il favorito per la panchina 'auriverde' è il portoghese Jorge Jesùs, che ora allena i sauditi dell'Al Hilal con i quali deve disputare anche il Mondiale per club e quindi, a meno che non si dimetta prima, non sarà disponibile fino a metà luglio (il Brasile a giugno deve giocare due partite delle qualificazioni mondiali). Portoghesi sono anche gli altri due candidati: uno è Abel Ferreira, che in Sudamerica alla guida del Palmeiras ha vinto tutto, e l'altro, 'nomination' delle ultime ore, è José Mourinho, che a fine stagione potrebbe lasciare il Fenerbahce, anche per via delle polemiche che ha provocato in Turchia.