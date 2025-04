Mourinho, la "presa per il naso" a Buruk e i precedenti: dalle manette al dito nell'occhio a Vilanova

Per altro non è la prima volta che il tecnico portoghese scalda gli animi in Turchia, dividendo l'opinione pubblica. Lo scorso novembre, dopo un rigore non assegnato a suo favore nella vittoria contro il Trabzonspor disse: "Credo che a Londra solo mio figlio veda la Lega turca. Nessun altro. Pubblicherò il rigore sul mio Instagram, che credo abbia più di cinque milioni di seguaci, in modo che all'estero sappiano cos'è la lega turca".