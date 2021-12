Brasile, bufera social su Douglas Costa dopo la retrocessione del Gremio

La vittoria per 4-3 contro l'Atletico Mineiro non è bastata al Gremio per evitare la retrocessione. Tra i giocatori più bersagliati dai tifosi c'è Douglas Costa, che dopo il gol del 4-2 ha esultato salutando ironicamente il pubblico come a dire "addio" (è in prestito dalla Juventus, dove a questo punto tornerà anche se per pochi mesi visto il contratto in scadenza a giugno) e ha indicato la propria maglia.