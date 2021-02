Braga-Porto: infortunio shock a Carmo, giocatori spingono l'ambulanza fuori dal campo

Bruttissimo infortunio per David Carmo, difensore del Braga prossimo avversario della Roma in Europa League, durante la semifinale di andata di Coppa di Portogallo contro il Porto, che negli ottavi di Champions League affronterà la Juve. Il giocatore, colpito duramente da Luis Diaz (poi espulso) alla gamba destra, è stato trasportato fuori dal campo in ambulanza. Ma è stato necessario spingere il mezzo, che non riusciva a ripartire viste le pessime condizioni del terreno di gioco. Per Carmo si teme la frattura di tibia e perone.