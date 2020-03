Bielorussia: il presidente Lukashenko gioca a hockey ghiaccio

BIELORUSSIA

In Bielorussia la vita va avanti come se nulla fosse anche ai tempi del coronavirus. Nella giornata di sabato, mentre si è disputava regolarmente il campionato di calcio, il presidente Alexander Lukashenko si è esibito in un incontro di hockey ghiaccio davanti a un folto pubblico. "Qui non ci sono virus - ha detto il 65enne uomo politico a Btrc, la Televisione di Stato -. Questo è un frigorifero. Gli sport, in particolare quelli sul ghiaccio, sono la migliore medicina anti-virus".

Criticato come "l'ultimo dittatore d'Europa", Lukashenko è uno dei pochi presidenti a non aver preso misure draconiane in questo particolare periodo storico. "Con questa psicosi abbiamo bloccato l'economia quasi in tutto il mondo" la sua giustificazione. Nel Paese finora i casi accertati di positività al Covid-19 sono 94 e non si registrano vittime.