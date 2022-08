Benzema verso il Pallone d'oro, Ancelotti: "Avete ancora dei dubbi?"

SI ASSEGNA A OTTOBRE

Dopo una stagione super l'attaccante francese viaggia verso la conquista del prestigioso premio assegnato da France Football

E' stato l'artefice principale della stagione straordinaria che ha portato il Real Madrid alla conquista della Liga e, soprattutto, all'incredibile e inaspettata conquista della Champions League. Dopo il gol che ha chiuso la Supercoppa Europea contro l'Eintracht, Karim Benzema viaggia verso il Pallone d'oro 2022, quello che verrà assegnato a ottobre con nuovi parametri. In pratica verrà presa in esame la stagione e non l'anno solare, dunque il 2021/2022.

Dopo la partita di Helsinki ha ottenuto il riconoscimento pubblico di allenatore e compagni. Ancelotti ha detto: "È un giocatore molto importante, un leader. Ha segnato tanti gol, ha chiuso bene la stagione. Ora il Pallone d'oro. Ci sono dubbi? Credo che nessuno ne abbia". E Courtois ha rincarato la dose: "Per me è il miglior attaccante del mondo. Andrà a vincere il Pallone d'oro. Se non lo vince quest'anno, farò qualcosa di male. Molto importante averlo con noi in squadra e non contro di noi".

Quello all'Eintracht è il suo gol numero 324 con la maglia del Real nelle partite ufficiali, che gli permette di diventare il secondo miglior marcatore nella storia del club, lasciandosi alle spalle una leggenda come Raul. Davanti ora c'è solo Cristiano Ronaldo a quota 451. E' ormai nella storia delle merengues, visto che ha disputato 606 partita con quella maglia leggendaria diventando il giocatore straniero con più presenze nella storia del club. Ha vinto la bellezza di 5 Champions League. Ha chiuso la scorsa stagione con 44 gol, suo record personale. Ha eguagliato Paco Gento a 23 trofei ed è a un passo da Marcelo (24), che è il più titolato di tutta la storia del Madrid. A Helsinki ha conquistato la sua prima coppa da capitano.

Venerdì esce la lista dei 30 finalisti del Pallone d'oro e, come dice Ancelotti, non ci sono dubbi che a vincerlo sarà il suo attaccante. Se si potesse, lo conquisterebbe per acclamazione.