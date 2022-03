"Bentornato Christian": Eriksen festeggia con il gol il ritorno al Parken Stadium 290 giorni dopo il dramma

Christian Eriksen ha festeggiato con il gol il ritorno sul prato del Parken Stadium di Copenaghen 290 giorni dopo il malore accusato il 12 giugno scorso, quando un arresto cardiaco lo colpì nel corso del match di Euro 2020 contro la Finlandia. Nell'amichevole contro la Serbia il centrocampista della Danimarca è stato schierato dal ct Kasper Hjulmand dal 1' e con la fascia da capitano al braccio: è rimasto in campo per 80', quando è stato sostituito accompagnato dall'ovazione da brividi del suo pubblico, cui Eriksen ha risposto con un saluto. La Danimarca si è imposta per 3-0: a segno l'atalantino Maehle al 15', raddoppio du Lindstrom al 18' della ripresa e tris di Eriksen 22'.