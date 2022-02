Manchester United, tutti contro Greenwood: scaricato da club, compagni, sponsor e tifosi

Mason Greenwood è rimasto solo. Dopo l'arresto per presunto stupro e violenze ai danni della fidanzata, intorno al 20enne attaccante del Manchester United si è creato il vuoto. Ronaldo e Pogba sono solo alcuni dei compagni che hanno smesso di seguirlo sui social, la Nike e altri sponsor lo hanno scaricato, il club ha smesso di vendere il suo merchandising e alcuni tifosi si sono presentati al megastore per chiedere che venga cambiata la sua maglietta che non vogliono più.

Getty Images