Belgio, incredibile nel derby Vallone: volano topi morti

Scene ai limiti dell'incredibile quelle che arrivano dal Belgio e in particolare dallo stadio Maurice Dufrasne di Liegi, dove durante il derby Vallone tra Standard Liegi e Charleroi (finito 3-1 per i padroni di casa) i tifosi ospiti, che durante la settimana precedente alla partita avevano insultato quelli dello Standard su vari social media definendoli “topi“, hanno lanciato decine di topi morti sulla folla dei tifosi di casa travestiti da disinfestatori ed esponendo uno striscione con scritto "derattizzazione". Il gesto, denunciato da molti tifosi sui social, è stato prontamente denunciato dallo Standard Liegi, che ha espresso la propria indignazione per il comportamento degli ultras del Charleroi.