Bayern, tutte le gare in casa e in trasferta sono sold out

02/07/2019

Mentre in Italia l'Inter ha chiuso la campagna abbonamenti con ampio anticipo e aperto per la prima volta nella storia la waiting list per la stagione 2020-2021, dalla Germania arrivano altri numeri record per il Bayern Monaco. A un mese e mezzo dal via della Bundesliga (16 agosto contro l'Hertha Berlino), infatti, il club bavarese ha annunciato che non ci sono più biglietti in vendita per le gare casalinghe e quelle fuori casa. I ragazzi di Kovac giocheranno ogni gara all'Allianz Arena contando sul supporto dell'intero stadio, ossia 75mila persone.