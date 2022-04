Bayern, Nagelsmann rivela: "Ho ricevuto 450 minacce di morte dopo l'uscita dalla Champions"

UOMO NEL MIRINO

Il tecnico del Bayern Monaco: "So gestire gli insulti, ma sono arrivati anche a mia madre e non lo accetto"

Dopo la clamorosa eliminazione ai quarti di finale di Champions League subita dal Villarreal, il tecnico del Bayern Monaco Julian Nagelsmann è finito nel mirino dei tifosi bavaresi. Nagelsmann ha rivelato di essere stato oggetto di migliaia di insulti sui social media e di centinaia di minacce di morte, con gli abusi che sono arrivati anche alla madre. "Gestisco bene le critiche e la pressione - ha commentato l'allenatore del Bayern Monaco -, ma la questione è diversa quando si parla di 450 minacce di morte".

"Gli insulti sono all'ordine del giorno, che la mia squadra vinca o perda - ha continuato Nageslmann -, ma di solito non leggo nemmeno i messaggi privati, solo la riga d'anteprima e li cancello. C'è gente che mi vuole fare fuori per via dell'eliminazione, ma il fatto che tirino in mezzo mia madre che non c'entra nulla con il calcio e il Bayern Monaco non mi sta bene. Però inutile battagliarci, sarebbe tempo perso, meglio fregarsene anche se forse la gente dovrebbe pensare un po' di più prima di scrivere certe cose".

Sul futuro, Julian Nagelsmann ha le idee chiare: "Intanto voglio vincere la Bundesliga con il Bayern Monaco e poi pianificherò il modo per fare meglio nella prossima stagione. Voglio che la gente mi apprezzi per quello che sono e non perché alleno il Bayern, so poi qualcuno non è convinto va bene lo stesso. Io devo dimostrare qualcosa solo a me stesso".