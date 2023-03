Bundesliga: il Bayern a valanga sull’Augsburg, il Lipsia travolge 3-0 il Mönchengladbach

germania

I bavaresi vincono 5-3 con un super Pavard (doppietta), pari tra Eintracht e Stoccarda

© Getty Images Ventiquattresima giornata di Bundesliga: il Bayern Monaco vince 5-3 in casa contro l’Augsburg. Per i bavaresi decisivi un super Pavard (doppietta) e un grande Joao Cancelo (gol e assist). Trionfa anche il Lipsia, travolgendo 3-0 il Borussia Monchengladbach, nella giornata storta di Plea (rigore sbagliato e fallo da penalty commesso). Pareggiano 1-1 Eintracht Francoforte e Stoccarda, stesso risultato in Herta Berlino-Mainz.

BAYERN MONACO – AUGSBURG 5-3

Vittoria piuttosto comoda per il Bayern Monaco, che abbatte l’Augsburg 5-3. I bavaresi archiviano la pratica già nei primi quarantacinque minuti. A partire meglio sono però gli ospiti, che dopo nemmeno due minuti trovano il vantaggio con la rete di Berisha, che gela l’Allianz Arena. I padroni di casa iniziano a prendere in mano la gara, e al 15’ trovano già la rete dell’1-1, con il primo gol in maglia Bayern di Joao Cancelo. Tre minuti più tardi i padroni di casa la ribaltano, con il tocco di Pavard sull’assist di Mané. La squadra di Nagelsmann non si ferma, e segna il 3-1 al 36’, ancora con una sforbiciata in area di Pavard, che mette a referto la sua doppietta personale. Poco prima del duplice fischio arriva anche la quarta rete dei bavaresi, che al 45’ dilagano con Sané. Nel secondo tempo l’Augsburg non sparisce dalla partita, e al 60’ accorcia le distanze sul 4-2, con il rigore trasformato da Berisha, dopo un fallo di de Ligt. Il Bayern non si lascia sorprendere, anzi continua a spingere: al 74’ è ancora Cancelo protagonista, con il suo assist al bacio per l’inserimento di Davies sul secondo palo, che segna il 5-2. Nel recupero gli ospiti segnano ancora, ma il 5-3 di Cardona al 93’ serve soltanto per rendere meno pesante il passivo. Finisce 5-3, con il Bayern che sale al comando a quota 52 punti. Rimane a 27 l’Augsburg, al tredicesimo posto.

RB LIPSIA – BORUSSIA MONCHENGLADBACH 3-0

Vince anche il Lipsia, che travolge 3-0 il Borussia Mönchengladbach. Nella prima frazione di gioco i padroni di casa tengono oltre il 70% del possesso di palla, dominando a lunghissimi tratti il gioco. Le occasioni più pericolose capitano però alla formazione ospite, sotto il segno di Marcus Thuram: al 10’ ci prova sulla destra, poi al 33’ colpisce la traversa con il diagonale destro che non riesce a battere Blaswich. Si rientra negli spogliatoi a reti bianche. A inizio ripresa Raum abbatte Hofmann in area di rigore: dal dischetto di presenta Plea che viene però neutralizzato da Blaswich, al 53’. Cinque minuti più tardi i Bullen stappano la partita, con il destro potente sul primo palo di Timo Werner. La giornata no di Plea non è ancora finita, perché poco prima del 70’ atterra anche in area Simakan, per il rigore del 2-0 trasformato da Forsberg al 71’. Nove minuti più tardi i padroni di casa chiudono la pratica, con il 3-0 siglato da Gvardiol. Il Lipsia sale momentaneamente al terzo posto, a quota 45 punti, quindici in più rispetto al Monchengladbach, decimo a 30 punti.

EINTRACHT FRANCOFORTE – STOCCARDA 1-1

Finisce in pareggio 1-1 la sfida tra Eintracht Francoforte e Stoccarda. Un primo tempo estremamente spento, con i ritmi piuttosto bassi e pochissime occasioni, da una parte e dall’altra. Kolo Muani è ben contenuto dalla difesa ospite, e non riesce a trovare gli spazi giusti per trovare la rete del vantaggio. Al duplice fischio il tabellino è fermo sullo 0-0. Le cose cambiano a inizio del secondo tempo, con l’Eintracht che alza leggermente il ritmo della partita e al 55’ trova il vantaggio: tiro-cross dalla destra di Rode, che diventa un pallonetto preciso, imprendibile per Bredlow. Gli ospiti non ci stanno, e aumentano i ritmi alla ricerca del pareggio. Al 75’ arriva il gol dell’1-1, con il surplace di Haraguchi che innesca Silas in area di rigore, il quale chiude con il destro in buca d’angolo. Nel finale i padroni di casa provano a vincerla, ma la sfida termina 1-1. L’Eintracht tocca quota 40 punti, esattamente il doppio di quelli totalizzati dallo Stoccarda, a quota 20 e a ridosso della zona retrocessione.

HERTA BERLINO – MAINZ 1-1

Un punto per parte anche tra Herta Berlino e Mainz, che termina 1-1. La squadra di Schwarz parte molto bene, con tanta intensità nei primi quindici minuti di gioco. Al 18’ i padroni di casa sbloccano l’incontro, con il rigore realizzato da Ngankam dopo il controllo del Var. Gli ospiti crescono con il passare dei minuti, senza però riuscire a trovare il gol del pari nell’immediato. Si rientra negli spogliatoi sull’1-0. La ripresa inizia come si erano chiusi i primi quarantacinque minuti, e al 57’ il Mainz trova l’1-1 con la bella girata di destro di Ajorque. L’Herta reagisce rabbiosamente, ma negli ultimi minuti sono gli ospiti ad andare più vicini al successo. Finisce 1-1, con il Mainz sempre settimo in classifica, a quota 36 punti. L’Herta Berlino sale a 21, in quindicesima posizione.