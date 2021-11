Gnabry e Musiala si sono vaccinati. Dei tre no vax Chupo-Moting è positivo

BAYERN MONACO

Kimmich e Cuisance ancora non hanno ricevuto nessuna dose

Si sgretola il fronte no vax in casa Bayern Monaco. Secondo Kicker, Serge Gnabry e Jamal Musiala si sarebbero sottoposti alla prima dose del vaccino anti Covid-19 effettuata dal medico del club con l'attaccante che ha così completato il proprio ciclo essendo stato positivo al coronavirus in passato. Dei tre calciatori contrari alla vaccinazione: Joshua Kimmich, Eric-Maxim Choupo-Moting e Michael Cuisance, il secondo è risultato positivo. Il club bavarese ha informato che il giocatore camerunese sta bene, "viste le circostanze", ed è in quarantena a casa. Getty Images

Difficile, se non impossibile, capire cosa ci sia dietro alla motivazione che ha portato Gnabry e Musiala a cambiare idea, se l'intenzione del club di ridurre gli ingaggi per tutta la durata della quarantena oppure i tanti divieti a cui stanno andando incontro i no vax in Germania, tra cui restrizioni nella vita sociale. Sta di fatto che i due avrebbero deciso di sottoporsi alla vaccinazione, spaccando il fronte no vax all'interno del club tedesco, che ha deciso di usare il pugno d'oro per tutelarsi.