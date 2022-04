Bayern con 12 giocatori in campo, l'arbitro Zwayer: "Non ci saranno conseguenze"

GERMANIA

Niente sconfitta a tavolino o ripetizione del match dopo il pasticcio di Friburgo

"Dal mio punto di vista, quanto si è verificato non è paragonabile a situazioni in cui entrano in campo giocatori che non possono prendere parte al gioco". A mettere un punto definitivo (anche se non ancora ufficiale) ai clamorosi fatti di Friburgo, dove il Bayern per 17 secondi ha giocato in 12 uomini per via di un errore sulla lavagnetta dei cambi, ci pensa l'arbitro Felix Zwayer, secondo cui i bavaresi non saranno sanzionati con una sconfitta a tavolino né la gara sarà ripetuta perché l’incidenza di quanto accaduto sul gioco e sul risultato è stata sostanzialmente nulla. Getty Images

"Il giocatore che è rimasto troppo tempo in campo era, in linea di principio, idoneo a giocare - ha spiegato il fischietto tedesco ai microfoni di Aktuellen Sportstudio di ZDF - Era in campo in un momento in cui non ci sarebbe dovuto essere, ma queste procedure sono stabilite dalle regole del calcio, non da altri statuti. C’è stata una sostituzione che non si è svolta in maniera regolare, è stato segnalato un numero sbagliato sulla lavagna luminosa. Ma poi è responsabilità del team arbitrale far effettuare una sostituzione secondo il regolamento. Il compito è normalmente assegnato al quarto uomo. Grazie a Dio, il giocatore non ha influenzato il gioco e non ha partecipato, nemmeno senza toccare la palla".

Il pasticcio - Tra l’84’ e l’85’, sul punteggio di 1-3, Il tecnico del Bayern ha disposto un doppio cambio: dentro Sabitzer e Süle, fuori Tolisso e Coman. Quest’ultimo, però, non ha lasciato il terreno di gioco per un errore sul tabellone luminoso, che ha segnalato l’uscita del 29, il vecchio numero di Coman attualmente libero, anziché dell’11, il suo numero attuale.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo non è stato l’arbitro Christian Dingert, ma il difensore centrale dei padroni di casa Nico Schlotterbeck, che dopo il 90’ ha spiegato: "Ho notato che Süle è entrato in campo ma nessuno è uscito, dunque ho subito contato i giocatori del Bayern Monaco e poi ho avvisato l'arbitro. Penso che se non avessi segnalato la cosa, Dingert non si sarebbe mai accorto della situazione".

