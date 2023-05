Bayer, due giorni di riposo in più prima della Roma: esplode la polemica politica

AVVERSARI ROMA

Colonia, prossimo avversario, su tutte le furie. Nel mirino il ministro degli Interni Reul, noto tifoso del Leverkusen

© Getty Images Scoppa un caso politico in Germania per la decisione di anticipare il match tra il Bayer Leverkusen, rivale della Roma nelle semifinali di Europa League, e il Colonia da domenica 7 a venerdì 5 maggio per dare due giorni di riposo in più alle 'Aspirine'. Sotto accusa, secondo quanto riportato dalla Bild, ci sarebbe il ministro degli Interni Herbert Reul - noto tifoso del Bayer Leverkusen e abbonato al club - che avrebbe spinto per ottenere l'anticipo.

Il Colonia, che secondo la Bild non sarebbe nemmeno stato interpellato, non ha preso bene la decisione e si è lamentato pubblicamente per bocca dell'amministratore delegato, Christian Keller, che si è interrogato sui motivi della scelta della federazione: "Mi chiedo perché non sia stato spostato nulla l'anno scorso quando il Francoforte ha giocato per l'Europa League? Il Bayern Monaco gioca per un titolo internazionale quasi ogni anno e non ho mai visto una partita rinviata".

Reul, invece, ha provato a difendersi attraverso il suo portavoce. "Il ministro non ha deciso nulla sul caso ma ha solo chiesto alla polizia di esaminare, come in casi simili con altri club, tra l'altro". Lo spostamento diventa anomalo anche per i criteri di sicurezza solitamente applicati alle partite: essendo Colonia-Bayer uno dei derby della Renania per motivi di ordine pubblico viene sempre disputato nella fascia pomeridiana, mentre in questa occasione è stato riorganizzato per le ore 20:30 del venerdì.

Una decisione che non farà piacere nemmeno alla Roma, impegnata il sabato alle 18 contro l'Inter e in emergenza per le tante defezioni, ultima quella di El Shaarawy.

