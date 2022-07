Barcellona, Xavi: "Il ritorno di Messi? Impossibile. Ha un contratto con il Psg"

BARCELLONA

Il tecnico catalano alla vigilia del test con la Juve: "I giocatori vogliono venire qui per la grandezza del club"

© Getty Images "Il ritorno di Messi? Impossibile. Ha un contratto con il Psg. E' il miglior giocatore del mondo e della storia, ma non ha senso parlare di lui adesso". Lo ha detto Xavi Hernandez, allenatore del Barcellona, parlando alla stampa spagnola alla vigilia dell'amichevole contro la Juventus a Dallas. "Il presidente Laporta ha già detto che speriamo tutti che non sia finita la sua storia con il Barça - ha aggiunto -. Vedremo in futuro, ma ora è il momento di parlare dei nostri giocatori".

L'intervista di un paio di giorni fa del presidente Laporta a Espn ha riacceso le speranze dei tifosi blaugrana di rivedere Messi con la maglia del Barcellona ("il capitolo Messi al Barcellona è ancora aperto, mi sento in debito con lui e spero in un finale più bello rispetto a quello che è stato"), ma Xavi è concentrato sul presente e mette subito a tacere le illazioni. Magari alla scadenza la prossima estate del suo contratto col PSG la Pulce potrebbe optare per un incredibile ritorno, ma ora la realtà è un'altra e toccherà ad altri riportare il Barça nell'elite del calcio mondiale.

Sulla campagna acquisti e la stagione che sta per iniziare. "Il fatto che i giocatori vogliano venire la dice lunga sulla grandezza del Barcellona. Non è per me, è per il club. Quello che faccio è parlare chiaramente con i giocatori". Alla domanda sull'ombra di Pep Guardiola e se il suo obiettivo è paragonarsi a lui, il tecnico catalano ha tagliato corto: "Il mio obiettivo non è eguagliare Pep, quello che voglio è che vinca il Barça".

