Barcellona, via ai lavori di ristrutturazione del Camp Nou

A Barcellona sono iniziati i lavori di ristrutturazione del Camp Nou, i cui costi ammontano a 1.500 milioni di euro. La data prevista per la conclusione è novembre 2024: fino ad allora e per tutta la stagione 2023/24 il Barcellona si trasferirà allo Stadio olimpico Lluís Companys, situato in cima alla collina di Montjuic e casa dell'Espanyol dal 1997 al 2009, per disputare i match di Liga e di coppa. La squadra blaugrana trasloca, seppur momentaneamente, dal Camp Nou per la prima volta dal 24 settembre 1957.