Barcellona-Real Madrid, Clasico rinviato a dicembre

LIGA

Tra polemiche e discussioni è arrivata l'ufficialità: il Clasico tra Barcellona e Real Madrid, una delle partite più attese della stagione, non si giocherà il 26 ottobre, come previsto dal calendario. La problematica situazione della Catalogna, esplosa in seguito alla condanna dei nove indipendentisti catalani, ha infatti spinto la Federazione spagnola a rinviare il match a dicembre, anche se la data deve ancora essere stabilita.

La prima ipotesi presentata prevedeva che il match si giocasse al Bernabeu, ma il Barcellona aveva rifiutato categoricamente di giocare l'andata del Clasico nella capitale, spingendo la Federazione calcistica spagnola a decidere per il rinvio. La partita si giocherà dunque al Camp Nou, come da programma, ma la data è ancora da stabilire: entro lunedì i due club dovranno trovare un accordo.

In un primo momento sembrava che il giorno adatto potesse essere il 18 dicembre, poi però LaLiga ha proposto sabato 7 dello stesso mese per evitare di depotenziare ascolti e visibilità, dal momento che il 18 cade di mercoledì e dunque giorno infrasettimanale, in questo senso meno vantaggioso rispetto al weekend. L'annuncio ufficiale parla solo di spostamento della gara dal 26 ottobre al mese di dicembre. la data verrà definita a breve.