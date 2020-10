Barcellona, raccolte 20mila firme per sfiduciare Bartomeu

Il comitato "Mes que una Mocio" ha comunicato di aver superato le 16.521 firme per la sfiducia contro Josep Maria Bartomeu: il numero è importante perché è la quantità minima per far sì che il Barcellona organizzi (entro venti giorni) un voto di sfiducia per il presidente e il Consiglio d'Amministrazione. Le firme in realtà raggiungeranno, o comunque sfioreranno, quota ventimila a testimonianza del malcontento attorno ai blaugrana dopo la difficile estate culminata con la richiesta - poi non esaudita - di Messi di andarsene.