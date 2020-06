Barcellona, Messi tocca quota 700 gol con il cucchiaio

700 gol in carriera. La super sfida tra Cristiano Ronaldo e Messi continua anche a distanza e questa sera, nel match contro l'Atletico, anche la Pulce ha toccato lo storico traguardo delle 700 reti in carriera. E lo ha fatto... alla Messi: con un cucchiaio su calcio di rigore che ha beffato Oblak. Con questo gol Messi sale a 441 nella Liga e si conferma il miglior marcatore della storia del campionato spagnolo (CR7 è a 311). Per l'argentino in totale sono 630 le reti segnate in maglia blaugrana, mentre le restanti 70 le ha messe a segno con la camiseta della sua nazionale. Per festeggiare lo storico traguardo, il Barcellona lo ha 'trasformato' in agente 007 (al contrario 700) con "licenza di segnare".