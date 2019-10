Cristiano Ronaldo diventa CR700: "Sono i record che cercano me"

Con il rigore realizzato contro l'Ucraina con la maglia del Portogallo, Cristiano Ronaldo ha realizzato il suo gol numero 700 da professionista. Un numero incredibile, destinato a pochi eletti, e raggiunto in meno di mille partite (974). Un traguardo impressionante che però non ha scalfito particolarmente CR700: "Non so quanti record ho, mi godo il momento. I record arrivano naturalmente, non sono io che li cerco, sono loro a cercare me".