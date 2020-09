Barcellona, Messi potrebbe saltare subito tre partite a causa dell'Argentina

'COLPA' DELL'ARGENTINA

Dopo un mese sul piede di guerra, Leo Messi ha dovuto prendere atto dell'impossibilità di andare via ed ha quindi intrapreso la diciassettesima stagione da giocatore del Barcellona. L'argentino, però, potrebbe ripartire col freno a mano tirato per colpa... dell'Argentina. Infatti, se verrà convocato per l'inizio della fase di qualificazione ai Mondiali del Qatar e a causa dell'incertezza sui protocolli a fronte della pandemia di coronavirus, rischierebbe di saltare le prime tre partite della Liga.

Il regolamento obbliga i club a rendere disponibili i loro calciatori per la nazionale e l'attuale situazione pandemica potrebbe portare i giocatori a dover superare una quarantena di 14 giorni all'arrivo nel Paese per prevenire ulteriori infezioni. Qualora Messi venisse convocato dall'Albiceleste e debba trascorrere una quarantena, il numero 10 dovrebbe raggiungere l'Argentina due settimane prima delle partite della nazionale.

Ciò, fa sottolineare il Mundo Deportivo, significherebbe che non sarebbe disponibile per l'esordio in campionato del Barca di Koeman contro il Villarreal e nelle successive partite contro Celta e Siviglia.