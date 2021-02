Barcellona, l'ex presidente Bartomeu: "Messi merita quello che guadagna"

"Leo si merita quello che guadagna, sia per motivi professionali che commerciali. Senza la pandemia, il Barcellona avrebbe potuto facilmente pagare quelle cifre". L'ex presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu difende le cifre sborsate dal club per l'argentino, più di 555 milioni in quattro anni, come rivelato da 'El Mundo' con la pubblicazione del suo faraonico contratto. "È un problema molto serio ed è totalmente illegale far trapelare i dettagli dei contratti professionistici - ha proseguito Bartomeu all'emittente catalana Esport3 - Parlare in tv e fare accuse è facile, non è uno scherzo e tutto questo finirà in tribunale". Bartomeu negli ultimi tempi della sua presidenza era diventato il nemico numero uno di Messi: la loro convivenza era diventata impossibile.