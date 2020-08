Barcellona, Koeman chiama Suarez: non rientra più nei suoi piani

Non c'è spazio per Luis Suarez nel Barcellona di Ronald Koeman. Secondo quando riportato da RAC1 e rilanciato dal 'Mundo Deportivo' il tecnico olandese avrebbe chiamato l'attaccante uruguaiano comunicandogli che non rientra nei suoi piani per la prossima stagione. Il giocatore ha un contratto fino al 30 giugno 2021: ora le due parti dovranno mettersi a un tavolo per negoziare la rescissione. Suarez si trova in vacanza ed era in attesa della comunicazione per la ripresa degli allenamenti. Per Koeman la prima importante decisione all'interno della rosa.